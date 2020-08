Schnelles Internet via Glasfaserkabel und ein verbesserter Mobilfunkempfang – diese Dinge stehen in der Region Geisingen auf der Wunschliste. Grundlage für das schnelle Internet via Glasfaser ist jedoch, dass die entsprechenden Leerrohre verlegt sind, durch die dann am Tag X die Glasfaserleitungen durchgezogen werden können.

Schon seit einigen Jahren werden in der Region Geisingen überall, wo aufgegraben und eine Straße neu angelegt oder Leitungen im Untergrund wie Wasser und Abwasser neu verlegt werden, Leerrohre mit verlegt. Aktuell entlang der Kreisstraße K 5942 im Zuge des Radwegausbaus und der Belagserneuerung bis zur Gemarkungsgrenze Unterbaldingen.

Neue Arbeiten im Bereich Unterhölzer Wald und Wartenberg

Dort wurden nun mehrere Rohre verlegt, für den Anschluss in Richtung Schwarzwald-Baar-Kreis und für den Anschluss der beiden Espenhöfe. Nunmehr wird im Bereich Unterhölzer Wald und Wartenberg gebuddelt.

Geisingen Aus der „Krone“ in Geisingen wird ein Boardinghouse Das könnte Sie auch interessieren

Dort verlegt die Firma Gasline eine, wie es im Fachjargon heißt, „Kabelschutzrohranlage“ zu Telekommunikationszwecken. Die Firma verlegt die Leerrohre von Freiburg bis Ulm, im letzen Jahr wurde bereits bis Löffingen die Arbeit ausgeführt. In diesem Jahr entlang der B 31/33 bis zum Unterhölzer, nunmehr geht es weiter auf den Wartenberg, um den dortigen Sendemast zu versorgen.

In diesem Zusammenhang wird die Leitung durch den Unterhölzer Wald entlang der Gemeindeverbindungsstraße geführt. Und für den Weiler Drei Lärchen sollen die Leerohre auch gleich mit verlegt werden.

Warten auf den Zuschuss von Bund und Land

GasLine führt die Leitung weiter vom Wartenberg nach Gutmadingen, von dort aus nach Geisingen und Tuttlingen. Der Anschluss von Drei Lärchen und dem Wartenberg an das schnelle Internet ist im Ausbauplan der Breitbandinitiative Tuttlingen (BIT) auf dem Plan.

BIT dockte sich an die Arbeiten von GasLine an, denn eine Mitverlegung von Leitungen ist weitaus kostengünstiger als selbst zu verlegen. Derzeit stocken die Arbeiten allerdings, weil der Zuschuss von Bund und Land noch nicht bewilligt ist.