Er fuhr laut Mitteilung der Polizei gegen 5.30 Uhr von Immendingen über die B 311 und die B 31 in Richtung Freiburg, als im Bereich des Wartenbergs bei Gutmadingen ein Reh auf die Fahrbahn der Bundesstraße sprang und die Straße überquerte. Das Reh wurde von dem BMW erfasst und dabei getötet. An dem Wagen entstand bei dem Unfall erheblicher Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Glücklicherweise blieb der Autofahrer unverletzt.

In diesem Zusammenhang macht die Polizei darauf aufmerksam, dass es nach wie vor in den Wintermonaten häufig zu Verkehrsunfällen mit Wildwechsel insbesondere im Bereich von Waldgebieten kommt. Verkehrsteilnehmer sollten entsprechend defensiv und vorausschauend fahren. Insbesondere in den Abend- und frühen Morgenstunden sowie nachts sei mit Wildwechsel auf den Straßen zu rechnen.