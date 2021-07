Am Montag beginnen die Bauarbeiten für den Kreisverkehr an der unfallträchtigen Kreuzung der B 31 mit der L 185 bei Kirchen-Hausen. Ursprünglich war der Baubeginn erst für Mitte Juli geplant, nun geht es laut Mitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg bereits eine Woche früher los.

Auch, wenn bis jetzt noch kein Schild steht: Am Montag erfolgt die sogenannte Baustelleneinrichtung, außerdem werden dann auch die Umleitungsschilder aufgebaut. Während der Bauarbeiten wird es insbesondere für den Abbiege- und Einmündungsverkehr von und zur L 185 zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen. Dies bringt teilweise großräumige Umleitungen mit sich, wird aber auch zu einem erheblichen Mehrverkehr im Bereich Donautalstraße in Hausen führen.

Umfahrung über A81 und B27

Die Fahrt von der Landesstraße 185 auf die Bundesstraße 31 ist nur in Richtung Autobahn Immendingen möglich. Ein Abbiegen von der B 31 in die L 185 ist von beiden Fahrtrichtungen aus nicht möglich. Da der Bau des Kreisverkehrs und die zwei Bypässe einen enormen Arbeitsraum in Anspruch nehmen, wird die L 185 abgehängt.

Das RP verweist auf die Umfahrungsmöglichkeit über die Autobahn A 81 und die B 27. Die L 185 wird schon bei Blumberg für den überörtlichen Verkehr gesperrt. Die Bundesstraße 31 bleibt in beide Richtungen befahrbar, wird aber aufgrund der Fahrbahnverengung geschwindigkeitsreduziert. Die Zufahrt zu den beiden Tankstellen ist über Hintschingen/Hausen möglich.

Der Bau des Kreisverkehrs kostet nach Angaben des Regierungspräsidiums Freiburg rund 1,9 Millionen Euro. Neben dem Kreisverkehr sind auch zwei Bypässe geplant, einer von der Autobahn in Richtung Donaueschingen, hierfür wird die Fahrbahn etwas in den Damm Richtung Donau verschwenkt, und den anderen von der L 185 kommend in die B 31 bis zur Autobahn. Einen provisorischen Bypass von Geisingen/Donaueschingen her in die L 185 ist aus Platzgründen für den Kreisverkehr nicht möglich. Bis Jahresende sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, wie die Behörde weiter mitteilt.