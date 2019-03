Nach den Bewilligungen der Zuschüsse aus dem Stadtsanierungsprogramm wurden nun auch die Zuschussanträge für bedeutende Investitionen im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen in erheblichem Umfang genehmigt. Rund 2,2 Millionen Euro fließen dabei nach Geisingen und Immendingen.

Die Kläranlage des Gemeindeverwaltungsverbandes Immendingen-Geisingen wird mit einem Aufwand von rund 4,5 Millionen Euro saniert und mit einer neuen Filtertechnik ausgestattet, die es ermöglicht, noch mehr Schadstoffe, darunter auch Medikamente, aus dem Abwasser herauszufiltern. Schon im letzten Jahr erhielt der Verband einen Zuschussbescheid in Höhe von drei Millionen Euro, die ersten Arbeiten für das Großprojekt sind bereits vergeben.

Für den zweiten Bauabschnitt in Höhe von 560 000 Euro erhoffte man sich wie beim ersten Abschnitt einen Zuschuss in Höhe von 80 Prozent, genehmigt wurden nunmehr 339 000 Euro, was einer Förderquote von rund 60 Prozent entspricht. "Den größten Zuschuss erhielt jedoch der Zweckverband Wasserversorgung unteres Aitrachtal", wie der Wahlkreisabgeordnete Guido Wolf (CDU) mitteilt.

Der Zweckverband plant bekanntlich in Aulfingen für rund fünf Millionen Euro eine Anlage, in der künftig das Trinkwasser durch Ultrafiltration aufbereitet und mit einer Entkalkungsanlage von bisher 16,7 auf 8,3 Grad deutscher Härte entkalkt wird.

Dies wird die größte Investition in der über 50-jährigen Verbandsgeschichte. Sie wird mit rund 1,9 Millionen Euro bezuschusst. Bei dem zentralen Wasserwerk in der Nähe des Tiefbrunnens Aulfingen handelt es sich um ein 16 mal 26 Meter großes Gebäude.

Im Keller des Gebäudes sind die Speicherbehälter und die Anlagentechnik untergebracht, im ersten Stockwerk weitere Technikelemente und die Schaltwarte. Auf dem Flachdach sorgt eine Solaranlage für Eigenstrom.

Das Wasser des Verbandes wird mit der neuen Investition nicht nur hygienischer, sondern auch weicher, dies bedeutet, dass die Verbraucher einerseits für die Investition zwar bezahlen müssen, andererseits aber pro Haushalt rund 50 Euro an Waschmittel, Entkalkungsmittel usw. einsparen.

Vom Verband beziehen die Stadt Geisingen komplett, sowie die Gemeinde Immendingen ein Teil des Trinkwassers, weitere Mitglieder und Abnehmer sind die Gemeinden Emmingen-Liptingen, Möhringen sowie Engen-Biesendorf.