von SK

„Der Landkreis Tuttlingen erhält über 4,8 Millionen Euro Förderung für verschiedene Maßnahmen“, informierte gestern der Landtagsabgeordnete Guido Wolf (CDU).

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau hat die Maßnahmen bekannt gegeben, die in diesem Jahr im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung gefördert werden. Die Stadt Tuttlingen dürfe sich laut Wolf über 1,7 Millionen Euro für laufende Erneuerungsmaßnahmen in der Oberen Vorstadt freuen. Die Stadt Trossingen erhalte 999 000 Euro für die Schaffung eines Freizeitzentrums. Deilingen dürfe mit 300 000 Euro für die Erneuerungsmaßnahme Hauptstraße rechnen, Denkingen erhalte für den Ortskern eine Förderung in Höhe von 350 000 Euro. Nach Gosheim würden für die Erneuerungsmaßnahme der Ortsmitte 600 000 Euro fließen und in Emmingen-Liptingen könne sich die Gemeinde für die Aufwertung der Ortsmitte ebenfalls auf 600 000 Euro freuen. Auch die Baar profitiere von der diesjährigen Städtebauförderung. Die Stadt Geisingen erhalte für ihr Sanierungsgebiet Östlicher Stadtkern 300 000 Euro.

„Mit diesen Maßnahmen können die Städte und Gemeinden ihre Infrastruktur aufwerten und für die Zukunft ausbauen und erhalten“, so der Landtagsabgeordnete Wolf. Die Städtebauförderung sei eine strukturelle Daueraufgabe. Diese habe sich in den vergangenen Jahrzehnten in Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg zu einer kommunalen Schwerpunktaufgabe entwickelt. Ziel der Städtebauförderung sei die Beseitigung städtebaulicher Missstände und Entwicklungsdefizite und damit die Aufwertung und Verbesserung innerörtlicher Gebiete. „Ich danke den Städten und Gemeinden, dass sie sich dieser Mammutaufgabe stellen und die Zeit, in der die finanziellen Mittel bereitstehen, ausgiebig nutzen“, so Wolf abschließend.

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau hat den Städten und Gemeinden im Land insgesamt rund 257,4 Millionen Euro für städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen bewilligt. Davon kommen rund 100,8 Millionen Euro vom Bund. Damit können insgesamt 379 städtebauliche Sanierungsgebiete gefördert werden.