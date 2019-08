Ein Einbrecher ist in der Nacht zu Donnerstag in eine Bäckerei in der Luitfriedstraße eingedrungen, indem er eine Tür aufhebelte. Im Inneren stahl er neben zahlreichen Zigarettenschachteln auch ein Handy sowie eine halbe Torte samt Kuchenplatte. Der Wert der gestohlenen Waren beläuft sich laut einer Mitteilung der Polizei auf etwa 500 Euro. Der angerichtete Schaden an der Türe dürfte mindestens doppelt so hoch sein. (sk)

