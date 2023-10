Die besinnliche Zeit steht bevor. Zu den schönsten Aktivitäten zählen dann auch wieder die Besuche auf den Weihnachtsmärkten in der Region. Bei Schneefall durch die Auslage der wunderbar beleuchteten Stände zu stöbern – oder sich mit einem Glühwein zu wärmen, das hat einen besonderen Reiz

Fürstenberg Weihnachtswelt

Los geht es bereits am Donnerstag, 30. November. Bis einschließlich Sonntag, 3. Dezember, verwandelt sich dann der fürstliche Marstall wieder in die Fürstenberg Weihnachtswelt. Viele Aussteller bieten ihre Waren an, es gibt Leckeres und Wärmendes. Verschiedene Livebands und Jagdhornbläser tragen zu weihnachtlichen Stimmung, Weihnachtsbacken, Märchenerzähler und der Nikolaus sind für die Kleinen da. Die Weihnachtswelt öffnet am Donnerstag von 15 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr.

Tausend Mal „Klick“ gemacht hat es übers Weihnachtswelt-Wochenende 2022 im prächtig geschmückten Geweihgang, der mit Abstand zu den meistfotografierten Motiven der Fürstenberg-Weihnachtswelt gehört. | Bild: Roland Sigwart

Adventsmarkt an der Quelle

Zum zweiten Mal versetzt der Adventsmarkt an der Quelle die Besucher in vorweihnachtliche Stimmung. Am zweiten Adventswochenende, 8. bis 10. Dezember, laden geschmückte Holzhütten und Stände zu einem Besuch im Residenzviertel zwischen Stadtkirche und Donauquelle sowie Lammplatz ein.

Händler mit einem betont auf Kunsthandwerk und kulinarische Spezialitäten ausgerichteten Angebot, das Speisen- und Getränkeangebot der klassischen Verzehrstände, die Darbietungen einheimischer Musikgruppen und Gesangsensembles sowie die Beiträge der heimischen Vereine machen Lust aufs Verweilen. Das City-Management spricht in einer Mitteilung von einem einmaligen Ambiente, das die Besucher empfange.

Die Öffnungszeiten Der Adventsmarkt an der Quelle beginnt am Freitag, 8. Dezember, 17 Uhr und schließt um 22 Uhr. Am Samstag, 9. Dezember, geht es von 11 bis 22 Uhr adventlich im Residenzviertel zu und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Seinen Besuch hat der Nikolaus angekündigt, angesagt ist auch eine Märchenstunde. „Wir haben vier Stände mehr als im Vorjahr“, berichtet Citymanagerin Christine Neu.

Die Anzahl von jetzt 36 Ständen bringe zum einen ein gar nicht unangenehmes Platzproblem bei vorgegebener Grundfläche. „Dann wird es halt ein bisschen kuscheliger“, sagt Neu. Belegt werden soll aber auch der Bereich hinter der Stadtkirche in Richtung Donauquelle. Zum anderen dürften mit der großen Nachfrage alle vom Bauhof erstellen Hütten in Beschlag genommen sein.

