Häkeln und Stricken für einen guten Zweck: Das ist Monika Naumers Lebensinhalt. Die gelernte Handarbeitslehrerin macht das schon mehr als 20 Jahre.

Und spendet die Einnahmen aus ihren Verkäufen vollständig für wohltätige Zwecke.

In den vergangenen zehn Jahren kamen so 6500 Euro zusammen, die sie einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Überlingen zukommen lassen konnte.

Dort ist auch ihre Enkelin Valentina untergebracht, die in einer Wohngemeinschaft lebt und arbeitet, berichtet Monika Naumer.

Von Mützen bis hin zu Schlüsselanhängern: Besonders stolz ist Monika Naumer auf ihre aktuelle Schwarzwald-Edition. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Das ist keine Arbeit, sondern Entspannung

„Häkeln ist für mich keine Arbeit, das dient meiner Entspannung und gleichzeitig kann ich damit Gutes tun“, erklärt Monika Naumer.

Auch mit 80 Jahren fällt ihr das immer noch leicht. Und so lange die Finger mitspielen, will sie auch weiterhin noch viele Handarbeiten anfertigen.

Vor allem Jacken, Schühchen, Mützen und Schals für Babys und Kleinkinder fertigt sie am laufenden Band. Farblich passend zur aktuellen Mode oder individuell auf Bestellung.

Ganz neu ist aber ihre Schwarzwald-Edition. Von der Wollmütze mit Bollenhutaufsatz über passende Handschuhe und Schals bis hin zu farblich abgestimmten Accessoires wie Schlüsselanhängern findet sich hier alles, was man häkeln oder stricken kann.

Verkauf über verschiedene Dorfläden

Allerdings: Wolle und Strickzubehör kaufen wird immer schwieriger, denn es gibt bald keine Fachgeschäfte mehr, die solche Artikel noch anbieten.

Verkauft werden die selbst gestrickten Artikel dann über verschiedene Dorfläden in der Region sowie über die Stoffgalerie in der Villinger Färberstraße.

Auch Weihnachtsmärkte hat Monika Naumer schon beliefert. Hier mangelt es aber zusehends an Händlern, die diese Waren unentgeltlich für einen guten Zweck weiter verkaufen wollen.

Naumer selbst verdient daran rein gar nichts, auch die Wolle kauft und spendet sie selbst, von ihrer Arbeitszeit gar nicht erst zu reden, erzählt sie dem SÜDKURIER.

Doch nun geht der Blick hoffnungsvoll auf eine möglichst gute Weihnachtssaison, in der wärmende Kinderkleidung gerne gekauft und verschenkt wird. Wenn es dann noch individuelle Handarbeitsstücke sind, deren Erlös einem guten Zweck zugeführt wird, sind alle glücklich.