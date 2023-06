Donaueschingen 21. Juni 2023, 18:00 Uhr Vom Donauquellfest nach Hause: Dunkelheit macht Festgästen zu schaffen Viel Lob gab es für das Donauquellfest 2023. Weniger erfreulich gestaltete sich für einige Besucher der Nachhauseweg in absoluter Dunkelheit. Denn: Wie immer ging die Straßenbeleuchtung um Mitternacht aus.

Das Handy als Taschenlampe nutzen, so wie hier auf unserem Symbolbild zu sehen, das haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag sicher auch einige späte Donauquellfest-Besucher auf ihrem Nachhauseweg so gemacht. Die Straßenbeleuchtung ist ab Mitternacht aus. | Bild: Fröhlich, Jens