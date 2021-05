Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag ein an der Wiesenstraße geparktes Auto beschädigt. An einem geparkten Opel beschädigte er die gesamte rechte Seite und verursachte laut Mitteilung der Polizei einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771/837830 zu melden.