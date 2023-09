Donaueschingen vor 55 Minuten

So wird bei der Donaueschinger Musiknacht getanzt und gefeiert

Mit der Band „Hot Stuff“ war bereits die Eröffnung der Musiknacht auf dem alten Festhallenplatz ein Knaller. Danach ging es munter in den Lokalen weiter. Was am Samstagabend in der Innenstadt los war, erfahren Sie hier.