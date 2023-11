Es gibt Orte in Donaueschingen, da kommt man nicht so einfach hin, und wenn doch, dann nicht so häufig. Ein solcher Platz ist auch das Büro von Oberbürgermeister Erik Pauly im blauen Rathaus im ersten Obergeschoss.

Mit einer Tür verbunden ist das Sekretariat, noch eine Tür weiter ist die Hauptamtsleitung angesiedelt. Kurze Wege, für schnelle Entscheidungen.

Wenig verändert

Das 1911 nach dem großen Stadtbrand erbaute Haus hat eine lange Geschichte und steht unter Denkmalschutz.

Ein Plakat im Rathaus zeigt den Stadtbrand im Jahr 1908, dem auch das Rathaus zum Opfer fiel. Daraufhin wurde bis 2011 das neue Rathaus gebaut, wo bis heute die Oberbürgermeister der Stadt ihren Dienstsitz haben. | Bild: Fröhlich, Jens

Hohe Räume und massive Wände prägen es. Alt und in der Zeit stehengeblieben wirkt das Büro von Erik Pauly allerdings nicht. Alte und moderne Komponenten wechseln sich ab. Ein geräumiges und zugleich gemütliches Dienstzimmer, das einem Stadtoberhaupt angemessen wirkt.

Im Büro kann Erik Pauly auch kleinere Besprechungen abhalten. Sechs bis sieben Personen finden Platz an der kleinen Sitzgruppe. | Bild: Fröhlich, Jens

Viel verändert hat Erik Pauly in seinem Büro seit Amtsantritt im Jahr 2014 allerdings nicht. Vieles ist noch immer so, wie Vorgänger Thorsten Frei es hinterlassen hat, zum Beispiel viele Möbel, der Schreibtisch und einige Bilder. Warum diese austauschen, wenn der Zustand noch bestens ist, so Erik Pauly.

Hier lässt es sich aushalten: Oberbürgermeister Erik Pauly verbringt rund 50 Prozent seiner Arbeitszeit in seinem Büro im blauen Rathaus. Hier wird Büroarbeit erledigt, aber auch kleinere Sitzungen und Gespräche finden hier statt. | Bild: Fröhlich, Jens

Es hängen sogar noch zwei Bilder aus der Zeit von Vor-Vorgänger Bernhard Everke an der Wand, Werke von Künstler Hans Ferdinand Sauerbruch.

Zwei Bilder von Künstler Hans Ferdinand Sauerbruch sollen schon während der Dienstzeit von Oberbürgermeister Bernhard Everke (1973–2004) ihren Platz im OB-Büro gefunden haben und zieren die Wände noch heute. | Bild: Fröhlich, Jens

Auf einem ist die Jahreszahl 1988 erkennbar.

Zwei Bilder von Künstler Hans Ferdinand Sauerbruch sollen schon während der Dienstzeit von Oberbürgermeister Bernhard Everke (1973–2004) ihren Platz im OB-Büro gefunden haben und zieren die Wände noch heute. Dieses Werk entstand 1988. | Bild: Fröhlich, Jens

Direkt hinter dem Schreibtisch gibt es Kunst jüngeren Datums. Ein Bild von Emil Kiess und ein Werk von Friedrich Hucke sind dort zu bewundern.

Diese beiden Kunstwerke kamen erst während der Dienstzeit von Erik Pauly hinzu: Links ein Werk von Emil Kiess, rechts ein Werk von Friedrich Hucke. | Bild: Fröhlich, Jens

Drei ganz besondere Objekte

Drei Gegenstände im Büro haben für ihn eine ganz besondere Bedeutung. Allen voran nennt er eine Taschenuhr von seinem verstorbenen Vater. Die hat einen Ehrenplatz auf dem Schreibtisch gefunden.

Viele Erinnerungen hängen auch an seinem Füller, der die große Arbeitsfläche neben dem Computerbereich schmückt. „Den habe ich zu meinem Abitur geschenkt bekommen“, sagt der OB.

Ein besonderes Andenken und noch voll funktionsfähig: Der Füller auf dem Schreibtisch von OB Erik Pauly war ein Geschenk zu seinem Abitur. | Bild: Fröhlich, Jens

Viele Jahre ist das her. Seinen Dienst tut der Füller immer noch ohne Anstand, auch bei wichtigen Unterschriften.

Als dritten Gegenstand nennt Erik Pauly das massive Tierkreiszeichen aus Stein, welches vom Schreibtisch gut sichtbar an der gegenüberliegenden Wand angebracht ist.

Diese Skulptur an der Wand zeigt einen Stier, das Sternzeichen von Oberbürgermeister Erik Pauly. Sie wurde ihm überreicht, als die Tierkreiszeichen im Rahmen der Sanierung der Donauquelle erneuert wurden. | Bild: Fröhlich, Jens

Ein Stier, das Sternzeichen von Erik Pauly. Es sei im Rahmen der Sanierung der Donauquelle extra angefertigt und ihm überreicht worden, als dort die Tierkreiszeichen hergerichtet wurden. Ein passendes Geschenk, wie er findet, das ihm viel bedeute.

Büroarbeit und Besprechungen

In seinem Büro fühlt sich der Oberbürgermeister wohl. Es sei „das schönste Büro in der schönsten Stadt“, scherzt er. Rund 50 Prozent seiner Arbeitszeit verbringe er hier. Zentral gelegen habe man einen tollen Ausblick in die Stadt.

Tolle Aussicht: OB Erik Pauly hat freie Sicht in Richtung Innenstadt. | Bild: Fröhlich, Jens

Kleiner Besprechungen können direkt vor Ort stattfinden, zum Beispiel mit Amtsleitern oder die Bürgersprechstunde. Bei mehr Teilnehmern steht nebenan der große Sitzungssaal zur Verfügung.

Direkt neben dem Büro von OB Erik Pauly und direkt verbunden mit einer großen Holztüre: Der prunkvolle Sitzungssaal. Allerdings darf die alte Durchgangstüre nicht mehr geöffnet werden, lediglich Brandfall. Der Fluchtweg verläuft dann direkt durch das Büro des Stadtoberhauptes. | Bild: Fröhlich, Jens

Noch eine Tür weiter ist der Besprechungsraum.

War das Büro des Stadtoberhauptes einst dort angesiedelt, wo heute der Besprechungsraum zu finden ist? Die Türzeichnung deutet darauf hin. Gewiss ist sich Oberbürgermeister Erik Pauly allerdings nicht. | Bild: Fröhlich, Jens

Die Türaufschrift lässt vermuten, dass hier einst das OB-Büro gelegen war.