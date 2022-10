Donaueschingen vor 4 Stunden

Landstraße von Wolterdingen nach Donaueschingen gesperrt: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, 18. Oktober, ist es laut Polizei zu dem Vorfall auf der L180 in Richtung Donaueschingen gekommen. Was hat sich dort genau abgespielt?