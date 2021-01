Einige Höhepunkte im Programm der VHS Baar

Das Programm der VHS geht auf viele Facetten der Gesundheitsvorsorge ein, wie etwa durch die Vorträge Gesunder Schlaf (Albrecht Vorster), Diabetes-Früherkennung (Dr. Andreas Luckner) oder Volkskrankheit Bluthochdruck (Hans-Jürgen Lieschke). Zudem wird die gesunde Ernährung thematisiert, wie vitalstoffreiche Ernährung oder Wirkungen von heimischen Wild- und Heimkräutern. Außerhalb des Themenschwerpunkts sprechen beispielsweise Michael Blume über jüdisches Leben in Baden-Württemberg und Ulrike Herrmann über das Wirtschaftsmärchen in Deutschland. Auch wird das Signum Quartett musikzieren. Zudem stehen einige Exkursionen, wie zur Landesgartenschau in Überlingen oder zur Mode-Landesaustellung in Stuttgart, im Programm.