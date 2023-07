Wo früher beim Rathausplatz ein Blumengeschäft war, kehrt jetzt wieder Leben ein. Schon in Kürze eröffnet dort nämlich Vanessa Lehmann ihr Café „Vanilli‘s“. Dafür wird aktuell noch im Inneren der Räume kräftig gearbeitet – und der Starttermin steht schon genau fest: Am Freitag, 14. Juli, um 15 Uhr, soll es soweit sein.

Im Café bietet sich über eine große Fensterfront ein Blick auf den Rathausplatz: „Ich liebe das“, sagt Vanessa Lehmann. Hier soll der Gast nicht nur die Seele baumeln lassen können, Lehmann stellt sich Bereiche in ihrem Café auch als Workspace vor – „wer mit dem Laptop hier arbeiten will, der kann das. Wir haben genügend Steckdosen und es gibt kostenloses WLAN“, erklärt Lehmann.

Immer der Traum

Sie hat Medizintechnik studiert und als Projektmanagerin gearbeitet. Lehmann hat lange in Freiburg gelebt und dort in Cafés und Bars gearbeitet: „Es war immer mein Traum, so etwas mal selbst zu machen.“ Das setzt sie jetzt in ihrer Heimatstadt um. „Ich habe aus Freiburg viele Ideen und Inspiration mitgebracht.“

Bei einem Spaziergang durch die Donaueschinger Innenstadt fällt ihr der Leerstand beim Rathausplatz auf – wie geeignet für ein Café, denkt sie sich. „Ich war mir dann erst unsicher, ob ich es in diesen Zeiten machen soll. Ich bin von hier und habe ein großes Netzwerk, da dachte ich: Komm, ich probiere es.“

Familienfreundliches Café

Das Vanilli‘s soll ein familienfreundliches Tagescafé werden, eine Spielecke soll es geben. „Es gibt Kaffee und Kuchen sowie eine wechselnde Mittagskarte.“ Geplant sind hin und wieder auch Afterwork-Events, wie etwa ein Cocktailabend. „Regionalität ist mir wichtig“, sagt sie. So arbeitet sie mit einem Bäcker aus der Region zusammen.

Außerdem soll das Café auch als Konzeptstore laufen. Das bedeutet: „Alles an Dekoration und Geschirr, das im Café benutzt wird, wird hier auch käuflich zu erwerben sein“, erklärt Lehmann.

Sie freut sich, damit die Innenstadt ein Stück mehr zu bereichern: „Mein Grundgedanke war es, beim Shoppen in der Innenstadt eine weitere Anlaufstelle zu haben. Und Gäste, die im Café sitzen – das macht eine Stadt attraktiv.“ Lehmann hat ein Kernteam an Mitarbeitern, wird aber selbst regelmäßig im Café sein