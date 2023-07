Die riesengroße schwarze Rauchsäule ist schon von Weitem zu sehen. In Hausen vor Wald brennt es. Doch die Feuerwehr ist schnell vor Ort und hat den Brand nach einer Stunde weitgehend gelöscht.

Großeinsatz für die Hüfinger Rettungskräfte am Mittwochabend, 5. Juli, in Hausen vor Wald: Um 19,20 Uhr wurde die Hüfinger Feuerwehr zu einem Hausbrand in der Ortsstraße gerufen, wo ersten Vermutungen vor Ort zufolge durch die Explosion eines Akkus