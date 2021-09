von SK

In Donaueschingen haben bislang Unbekannte mehrere Wahlplakate entlang der Stadion- und Fürstenbergstraße mit Farbe besprüht und teilweise Nazi-Symbole darauf gemalt. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung.

Stadionstraße/Ecke Humboldtstraße: Thorsten Freis Augen sind auf diesem Wahlplakat geschwärzt, sein Name durchgestrichen. | Bild: Singler, Julian

Wie der SÜDKURIER vor Ort feststellte, sind zumindest an der Stadionstraße nicht nur die Plakate von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, FDP-Chef Christian Lindner sowie CDU-Bundestagskandidat Thorsten Frei verunglimpft worden, sondern auch von der anstehenden Bundestagswahl unabhängige Schilder.

Auch Wegweiser der Stadt Donaueschingen sind mit Farbe beschmiert, hier die Stadionstraße. | Bild: Singler, Julian

Ebenfalls an der Stadionstraße: Ein Schild des Museums Art Plus ist mit schwarzer Farbe beschmiert. | Bild: Singler, Julian

Auch in Bad Dürrheim beschädigten die Täter nach Polizeiangaben mehrere Plakate, die an der Carl-Friedrich-Benz-Straße, an der Scheffelstraße und an der Salinenstraße hingen.

Immendingen Raub auf Tankstelle in Immendingen: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln auf Hochdruck Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich an die nächste Polizeidienststelle zu wenden.