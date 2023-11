Ein Jahr nach hinten gerutscht ist die besondere Feier der Waldwinkel-Narren. Nachwirkung aus der Corona-Problematik eben. Doch für 2024 konnte die 1963 gegründete Zunft aus dem Donaueschinger Stadtteil Hubertshofen planen.

Am Samstag, 13. Januar, soll es nun soweit sein für den Narrentag „59+Zwo“ – nach umfänglichen Vorbereitungen. Dabei wurde Narrenvater Christian Knöpfle mit einem unerwarteten Phänomen konfrontiert.

Gut und gerne 30 Zünfte wollten kommen

Sobald in Narrenkreisen die ersten Gerüchte über das Fest kursierten, trudelten auch schon die ersten Bewerbungen anderer Zünfte um eine Teilnahme ein.

„Normalerweise lädt der Veranstalter ein, wir hatten die Teilnahme im Vorfeld auf elf Zünfte begrenzt. Nun hätten wir gut und gerne 30 zusagen können. Aber das hätten wir nicht verkraftet“, sagt Knöpfle.

Donaueschingen Kreis muss mehr Flüchtlinge unterbringen: Landratsamt will Sporthalle in Donaueschingen dafür nutzen Das könnte Sie auch interessieren

Aber natürlich möchte man keine Absagen verteilen. Deshalb begaben sich die Verantwortlichen noch einmal in Klausur, um auszuloten, wie viele Teilnehmer aufgrund der Infrastruktur und der Helfer zu verkraften sind.

Man einigte sich schließlich auf 19 Zünfte, was konkret einer Teilnehmerzahl von über 800 Hästrägern entsprechen dürfte.

Kurze Fastnachtssaison 2024

Aber warum ist die besondere Fete in Hubertshofen bei den Narren in der Region so angesagt? Aufklärung konnte Anne Rosel Schwarz, Präsidentin der Schwarzwälder Narrenvereinigung geben.

2024 sei die Fasnet früh und daher kurz. Innerhalb der Vereinigung gebe es nur drei kleine Jubiläen.

Sie freuen sich auf das Fest: Niklas Winterhalder (Beisitzer) , Simon Ratzer (Beisitzer), Maximilian Tritschler (Schriftführer) und das Führungsduo Christian Knöpfle und Isabell Wiedemer. | Bild: Lutz Rademacher

Sie bewundere den Mut, diesen Narrentag gebührend zu feiern und den anderen Zünften eine Plattform zu bieten, damit sie sich präsentieren können. „Denn was wäre ein Narrenverein, der nicht sein Häs tragen kann“, so Schwarz.

Bräunlingen Musikwelt in Trauer: Bregi House Band verliert ihre Stimme Bernd Schaupp Das könnte Sie auch interessieren

Sie freue sich, dass aufgrund der Nacharbeit des Waldwinkel-Vorstand noch der eine oder andere beim Hubertshofener Festanlass untergekommen sei.

„Und der geplante Dämmerungsumzug, der hat was.“ Die Narrenpräsidentin sei ein Gegner von Nachtumzügen, weil man dort das Häs nicht richtig sehen könne.

Ein kleines Dorf beweist Mut

Das sei in jüngster Vergangenheit diskutiert worden und sie sei froh, dass dies in Hubertshofen berücksichtigt wurde. Dieser Tag werde eine Bereicherung für den Ort, aber auch für alle Narren und zeige, dass man in einem kleinen Dorf so etwas wagen könne.

Im Zentrum des Dorfes soll das Narrendorf entstehen. | Bild: Lutz Rademacher

Das eintägige Fest wird mit einem Zunftmeisterempfang für geladene Gäste starten. Dieser wird aus Platzgründen vermutlich im Bürgerhaus stattfinden, was aber durch den notwendigen Umbau im Anschluss zu einem sehr engen Zeitplan führt.

Ehrentribüne vor dem Feuerwehrhaus

Um 13 Uhr 13 wird der Narrenbaum gestellt. Der Dämmerungsumzug ab 16 Uhr 16 führt über die Schwimmbad- und Peter-Maier-Straße, das Bewilligungsverfahren läuft. Entlang der Strecke wird es mehrere private Besenwirtschaften geben sowie eine Ehrentribüne vor dem Feuerwehrhaus.

Das Narrendorf für die anschließende Party rund um das Bürgerhaus wird durch drei Imbisswagen externer Anbieter mit unterschiedlichen Angeboten ergänzt.

Auf dem Gelände des ehemaligen Spielplatzes wird ein Jugendschutzbereich eingerichtet. Lediglich dort wird Alkohol ausgeschenkt. Dieser Bereich wird von einem Sicherheitsdienst überwacht.

Rebberg-Hexen stellen 15 Helfer

Besonders gefreut hat die Organisatoren die Bereitschaft zu helfen, auch von vielen Nicht-Mitgliedern aus dem Ort.

Die am Naturparkmarkt im September ausgelegten Helferlisten waren innerhalb von zwei Stunden komplett voll. Weitere Hilfe erhält die Zunft von den befreundeten Rebberg-Hexen aus Grüningen, die 15 Helfer zur Verfügung stellt.