Angespannt ist die aktuelle Situation der Unterbringung von Flüchtlingen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit zwölf Gemeinschaftsunterkünften, die in sieben Landkreisgemeinden geschaffen wurden, stehen 1298 Plätze bereit. 1072 Plätze sind belegt – und jetzt sollen noch mehr Menschen kommen.

Wie das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Stadt Donaueschingen schreibt, werde eine weitere größere Zahl an Flüchtlingen dem Landkreis für den Dezember zugewiesen. Das sorge hinsichtlich der Unterbringung für eine Herausforderung.

Um die geflüchteten Menschen, die dem Landkreis durch das Land Baden-Württemberg zugewiesen werden, unterzubringen, habe man nun eine kurzfristige Lösung finden müssen.

Sporthalle der Gewerblichen Schulen wird genutzt

Der Schwarzwald-Baar-Kreis werde hierfür die Kreissporthalle der Gewerblichen Schulen in Donaueschingen in der Beethovenstraße nutzen. Die Halle ist bereits derzeit als Sporthalle nicht nutzbar, da ein Wasserschaden den Hallenboden beschädigt hat und soll nun für die zeitweise Unterbringung der Flüchtlinge provisorisch ertüchtigt werden, so das Landratsamt.

„Es ist uns wichtig, dass wir diese Unterkunft so kurz als möglich belegen. Eine Unterkunft in einer Sporthalle kann für alle Beteiligten nur eine Notlösung sein. Wir werden die Sporthalle für ein paar Wochen nutzen, bis die anderen Unterkünfte fertiggestellt sind. Ziel muss es sein, dass wir die Kreissporthalle in Donaueschingen wie geplant in 2024 für den Sportunterricht und die Wiederaufnahme der Vereinsnutzung sanieren“, betont Landrat Sven Hinterseh.

Bis zu 150 Plätze in der Sporthalle

Notdürftig sollen in der Sporthalle bis zu 150 Plätze für geflüchtete Menschen geschaffen werden. Hierzu muss die Halle zunächst hergerichtet und ausgestattet werden. Eine Belegung soll zum Ende des Jahres möglich sein. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für die geplante umfangreiche Sanierung in 2024 zur Nutzung als Sporthalle. Die Kosten liegen hierfür voraussichtlich bei rund 2,6 Millionen Euro.

Weitere Plätze für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge wird auch die Stadt Donaueschingen in eigener Zuständigkeit einrichten. Neben den bereits bestehenden Unterkünften in der Baarstraße und in der Schillerstraße wurde zunächst im Juli 2022 ein Gebäude in der Villinger Straße und im April 2023 in der Prinz-Karl-Egon-Straße bereitgestellt.

Das sagt Donaueschingens Oberbürgermeister

„Unter der Berücksichtigung ansteigender Zuweisungen wird nun ein weiteres Gebäude in der Prinz-Karl-Egon-Straße angemietet, das derzeit eingerichtet wird. Dort werden ab Dezember 2023 zusätzliche 50 Plätze zur Verfügung stehen“, erklärt Oberbürgermeister Erik Pauly. „Ich danke daher der Konversions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Donaueschingen, dass sie dieses leer stehende Gebäude der Stadt zur Bewältigung der aktuell herausfordernden Situation zur Unterbringung von Flüchtlingen vorübergehend zur Verfügung stellt.“