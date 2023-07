Eine lebendige Innenstadt voller guter Musik von renommierten Bands, dazu kühle Getränke und ein entspanntes Lebensgefühl. Dafür ist die Donaueschinger Musiknacht bekannt.

Erleben kann man das jetzt wieder am 16. September. Sieben Bands spielen an verschiedenen Orten, verteilt in der Stadt – auch unter freiem Himmel. Eigentlich wie immer.

Optik erneuert

Allerdings wurde dem Logo der Musiknacht eine kleine Verschönerung zuteil. „Es war Zeit für etwas Neues“, sagt Veranstalter Kai Sauser. Die Veranstaltung wolle sich von einer frischen Seite zeigen, um auch für jüngere Generationen attraktiv zu bleiben.

Die Musiknacht gibt es seit 2002 – allerdings unter einem anderen Namen. Damals war es noch die Jazznacht. Die Veranstaltung stieß auf große Resonanz und wurde zu einem festen Bestandteil in Stadt und Region. „Das wollten wir auch mit dem neuen Design wieder spiegeln. Die Musiknacht ist lebhaft“, ergänzt Veranstalter Gregor Lange. Die Veranstalter freuen sich über die Normalität und hoffen auf volle Lokale.

Eintrittskarten Tickets gibt es ab dem 8. August in allen beteiligten Lokalen, in der Tourist Information Donaueschingen sowie online direkt hier unter www.reservix.de zu je 10 Euro im Vorverkauf oder zu je 12 Euro an der Abendkasse.

Sie zeigen das neu gestaltete Logo der Musiknacht auf den Plakaten (von links: Alexandra Meier (Sponsor AP &S), Matthias Wößner (Sponsor Sparkasse Schwarzwald-Baar), Veranstalter Gregor Lange, Bürgermeister Severin Graf, Georg Schwende (Sponsor Fürstenberg-Brauerei), Veranstalter Kai Sauser und die Leiterin des Kulturamts, Kerstin Rüllke. | Bild: Hannah Schedler

Beginnen wird die Musiknacht ab 18 Uhr mit dem Open-Air-Konzert auf dem alten Festhallenplatz. „Mit Hot Stuff haben wir eine grandiose Disko-Band. Das ist sprühende Lebensfreude“, sagt Sauser. Er selbst habe die Band bereits live gesehen und ist sehr überzeugt.

Was in den Lokalen geboten wird

Ab 20.30 Uhr geht es in den Lokalen weiter: Im Café Hengstler spielen The Pinstripes, eine Rock ‚n‘ Roll Band. In der Centrale Bar & Lounge kommen Crema Latina zum Zug. Wie es der Name erraten lässt bringen sie Latino und südamerikanische Lebensfreude nach Donaueschingen. Ladwig‘s Dixieland Kapelle bringen glühende Jazz-Töne ins Eiscafé Vivaldi. Hingegen spielen im Fürstenberg Bräustüble die Band Blue Deal & The mighty Joes. Die Bluesband wird sogar Verstärkung aus Schottland mitbringen.

Der Namenswechsel Die Vielfalt der Musikstile hat im Laufe der Jahre zugenommen, sodass sich die Veranstalter entschieden haben, der Jazz Night im Jahr 2016 einen neuen Namen zu geben. Mit der Donaueschinger Musiknacht können noch mehr Musik- und Kulturliebhaber gewonnen werden. Neben Jazz gibt es auch Funk und Soul, Salsa und Latin, Flamenco, Irish Folk und mehr zu hören. Man wollte die Veranstaltung für ein breiteres Publikum öffnen und damit ganz Donaueschingen ansprechen, sagen die Veranstalter.

Zum ersten Mal dabei ist Veysi‘s Taparia im Quellhöfle. Passend zu den Tapas bringen Diego‘s Canela südländisches Lebensgefühl in die Bar. Auch zum ersten Mal steht der Schützen auf dem Programm. Dort spielen Dicke Fische, die Band hat vergangenes Jahr auf der Open-Air-Bühne gespielt. Dort ist Search of a Rose ebenfalls vergangenes Jahr aufgetreten. Jetzt heizt die irische Sham-Rock‘n‘Roll- und Folk-Gruppe dem Irish Pub Blarney ordentlich ein.

Musiknacht sendet eine wichtige Botschaft

„Mit der Musiknacht senden wir eine wichtige Botschaft von Normalität“, sagt Bürgermeister Severin Graf. Der neue Anstrich würde zur richtigen Zeit kommen und mache die Veranstaltung weiterhin attraktiv für die Zukunft.

Schließlich sei das Angebot auch ein Aushängeschild für die Stadt, welches überregional auf Anklang stoße, ergänzt Kerstin Rüllke, Leiterin des Kulturamts. „Die Musiknacht ist ein Erfolgsrezept.“ Auch bei den Sponsoren findet der die Musiknacht großen Anklang.

Kulturamt zeigt sich überzeugt

Bis Corona seien die Besucherzahlen kontinuierlich gestiegen. Auch in Corona gab es eine abgespeckte Version der Musiknacht. „Wir als Stadt sind sehr bemüht, attraktive Veranstaltungen zu bieten“, sagt sie. Um die tausend Menschen versammeln sich für die Musiknacht in Donaueschingen. Daran sehe man, dass das Konzept der Stadt ziehen würde. „Die Lokale waren voll“, freut sie sich.

Wenn das Wetter mitspielt, steht also der Nacht voll im Zeichen der Musik nichts mehr im Weg. Von Jazz, über Latino bis zu irischem Rock wird viel in der Stadt zu hören sein.