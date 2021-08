Viele Haushalte der Region waren am Mittwochabend eine kurze Zeit lang ohne Strom. Es passierte um 22.30 Uhr, wo viele zum Beispiel noch arbeiteten oder den Feierabend genossen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 22.30 Uhr aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem großflächigen Stromausfall in den Netzen von Donaueschingen und Geisingen. Dabei fielen 110 kV-Freileitungen aus, wie der Versorger ED Netze mitteilt. Betroffen waren nach Angaben des Unternehmens die Umspannwerke Donaueschingen und Geisingen.

Die Verbundleitstelle der ED Netze GmbH in Rheinfelden konnte das Umspannwerk in Geisingen in weniger als einer Minute wieder zuschalten. Auch das Umspannwerk Donaueschingen konnte in weniger als vier Minuten wieder mit Strom versorgt werden.

Noch in der Nacht kontrollierte der Bereitschaftsdienst erste Anlagenteile des betroffenen Streckenabschnitts.

Seit Tagesbeginn sind Techniker der ED Netze unterwegs, um die Freileitungen zu kontrollieren und die Ursache für den Ausfall zu finden.

Von dem Ausfall betroffen waren auch Hüfingen und Döggingen, die ihren Strom von der Energieversorgung Südbaar mit Sitz in Blumberg erhalten. Dort hieß es auf Anfrage, der Stromausfall lag „am vorgelagerten Netzbetreiber“, sprich ebenfalls an dem Versorger ED Netze.

Der Versorger ED Netze



