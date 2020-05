Zum Schutz der älteren Bevölkerung gilt eine besondere Einkaufsregelung. „Ältere ab 65 Jahre dürfen nur vormittags von 9 bis 12 Uhr einkaufen“, erzählt Heike Föhrenbach, die sich im Rathaus um den Kontakt mit den Partnerstädten kümmert.

Alle anderen dürfen dann ab 12 Uhr einkaufen. Normale Geschäfte verkaufen lediglich bis 15 Uhr, nur Lebensmittelläden und Apotheken dürfen ganztägig öffnen. Schuh- oder Bekleidungsketten dürfen momentan gar nicht öffnen.

Barockfestival fällt aus

Abgesagt sind bis zum 15. August alle Veranstaltungen, egal welcher Größe. Unter dieses Verbot fällt auch das beliebte Barockfestival. Gestrichen ist auch die „Vácer weltliche Lustbarkeit“, ein Volksfest Ende Juli.

Der Brunnen der Partnerstädte befindet sich mitten auf dem Platz des 15. März in Vác. Die Wappen der Partnerstädte schmücken ihn. Deshalb gelangte auf seine Spitze auch Johannes der Täufer, der Heilige der Freundschaft. | Bild: Stadt Vác

In Vác, mit rund 36000 Einwohnern ein Mittelzentrum für das Gesundheitswesen und bedeutender Schulstandort, ist die Notbetreuung in Kindergärten und Kitas großzügig gehandhabt. Sie steht generell für die Kinder arbeitender Eltern zur Verfügung.

„Eingeschlossen ist jeglicher Beruf. Benötigt wird nur eine Bescheinung des Arbeitgebers“, sagt Föhrenbach. Generell gingen die Leute weiter ihrer Arbeit nach. Homeoffice oder Kurzarbeit seien kein Thema.

Menschenleer, in einem besonderen Licht: die Eszterházy-Straße in der ungarischen Partnerstadt Vác. Donaueschingen und die ungarische Stadt sind seit 1993 verbunden. | Bild: Stadt Vác

Wenig Informationen gibt es zum Infektionsstand in Vác. Diese Zahlen werden in der Regel nicht veröffentlicht. Die jüngste Übersicht stammt vom 20. April. Damals waren acht Infizierte und 102 Menschen in häuslicher Quarantäne aufgelistet. Einen Todesfall habe man zum damaligen Zeitpunkt zum Glück noch nicht zu beklagen gehabt.

Schulen bleiben geschlossen

Vác gehört zum Verwaltungsbezirk Pest, der die Hauptstadt umschließt. Hier, in einer der gefährdet klassifizierten Zonen gelten die Beschränkungen weiter. Auch wenn die Kommune selbst entscheiden darf, wann die Schulen öffnen dürfen, gebe des diesbezüglich keine Signale.

Tests per Zufallsauswahl

Generell heißt es in Ungarn, die Pandemie sei überwunden. Diese Aussage basiert teils auf den Ergebnissen einer Reihenuntersuchung. Rund 17000 Menschen werden im gesamten Land per Zufallsauswahl auf Corona getestet. Die Hälfte der Ergebnisse liege vor: Zwei Menschen seien positiv getestet worden, neun weitere haben Antikörper gebildet.