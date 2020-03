von Lutz Rademacher

Ein reger Austausch fand im Jahr 2019 mit der ungarischen Partnerstadt Vác statt. Heike Föhrenbach ließ die Aktivitäten bei der Sitzung des Partnerschaftskomitees in der Donauhalle eindrucksvoll Revue passieren. Besonders intensiv war der Kontakt der beiden Feuerwehren. Leider kommt dieses Jahr kein Schüleraustausch zustande.

Tanzgruppe kommt

Trotz guter Werbung gab es nur eine Bewerbung für die Schülerreise nach Vác. Ein Grund sei auch ein großes Angebot an Schüleraustauschen in verschiedenen Städten, so Heike Föhrenbach. Dafür wird am Herbstfest eine 15-köpfige Tanzgruppe nach Donaueschingen kommen. Im Juli nimmt eine Donaueschinger Delegation am Barockfestival in Vác teil. In diesem Rahmen nimmt man an einer Partnerschaftskonferenz zum Thema „Umweltbewusstsein zu Hause – wie stoppen wir die globale Erwärmung“ teil. Hier wird auch Donaueschingen eine Präsentation vorstellen, die Gerhard Bronner vorbereitet hat.

Kontakte auf sportlicher Ebene?

OB Pauly freut sich auf den Besuch einer Delegation mit seiner Amtskollegin Ilona Matkowich, deren Stellvertreter und zwei Stadträten. Er findet es schade, dass kein Schüleraustausch stattfindet, ist jedoch guter Dinge für die Zukunft. Es sei schwierig, Jugendliche zu begeistern, zumal beide Länder unterschiedliche Strukturen haben. Gute Anknüpfungspunkte sieht Stadtrat Bertolt Wagner in der Tanzgruppe, zumal es in Donaueschingen ähnliche Gruppierungen im gleichen Alter gibt. Stadtrat Niko Reith fragte an, inwieweit Kontakte auf sportlicher Ebene geknüpft werden können. Stadträtin Sigrid Zwetschke wusste von Besuchen einer Tischtennis-Mannschaft und Ruderern in Donaueschingen in der Vergangenheit zu berichten. Man müsse dranbleiben. Doch die Vereinsarbeit in Ungarn sei anders strukturiert, Sport habe eine andere Wertigkeit, insbesondere auch beim Fußball.

Generalprobe fürs Herbstfest

Ganzjährig finden die monatlichen Stammtische der Deutsch-ungarischen Gesellschaft statt. Am 3. Mai gestaltet sie den Suppensonntag der Pfarrgemeinde in der Kirche St. Marien mit. Es ist eine Art Generalprobe für das Herbstfest, an dem auch wieder Gulaschsuppe angeboten wird.