Unbekannte haben laut einer Mitteilung der Polizei im Zeitraum zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, in der Straße „Im Störling“ einen Einbruch in ein Wohnhaus verübt.

Geldkassette mit Bargeld gestohlen

Die Täter gelangten über eine Terrassentür ins Gebäude und entwendete eine Geldkassette mit Bargeld. Der beim Einbruch verursachte Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 5000 Euro.

Am Samstag wurde in einem an der Geschwister-Scholl-Straße liegenden Mehrfamilienhaus wurde am Samstag eingebrochen. Die Polizei ordnet die Tat in einer Mitteilung auf den Zeitraum zwischen 17.30 und 23.45 Uhr ein.

Terrassentür steht offen

Als der Geschädigte nach Hause kam, stand die Terrassentüre offen und sämtliche Schränke waren nach Wertgegenständen durchsucht. Ein Diebstahlsschaden konnte bisher nicht festgestellt werden.

Am Freitag in der Zeit von 14 bis 21.45 Uhr wurde in der Talstraße ein Einbruch in ein Wohnhaus verübt. Ein bisher unbekannter Täter hebelte vermutlich mittels Schraubendreher ein Fenster im Bereich der schlecht einsehbaren Gebäuderückseite auf und durchwühlte die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden mehrere Stücke Modeschmuck entwendet.

Polizei sucht Zeugen

Zeugenhinweise zu den drei Einbrüchen werden an das Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 0771 837830 erbeten.