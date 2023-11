Eine sogenannte Indoor-Aufzuchtanlage für Hanfpflanzen haben Beamte des Polizeireviers Donaueschingen am Samstag, 4. November, gegen 18 Uhr entdeckt. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, waren die Polizisten bei Ermittlungen in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße unterwegs, als ihnen ein typischer Marihuana-Geruch in die Nase stieg.

Bei der Suche nach der Quelle stießen sie im Kellerbereich auf einen 48-Jährigen, der sich mit zwei weiteren Männern in seinem Kellerabteil aufhielt. Dort hatte der Mann eine Marihuana-Aufzuchtanlage aufgebaut.

Auch Waffen und Bargeld entdeckt

Neben der Anlage selbst kamen dort rund 150 Gramm des Rauschmittels sowie Utensilien zutage. Außerdem stießen die Polizisten auf eine größere Anzahl verschiedenster Stich- und Hiebwaffen sowie drei Luftdruckwaffen.

Die Beamten beschlagnahmten das Waffenarsenal, die Aufzuchtanlage und die vorgefundenen Drogen, die auf einen Straßenverkaufswert von rund 1.500 Euro haben sollen. Auch ein vierstelliger Geldbetrag fiel ihnen in die Hände.

Die Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die weiteren Ermittlungen übernommen.