Unbekannte Diebe sind am Samstag in der Stadionstraße in den Umkleideräumen einer Sportanlage aktiv gewesen. Das teilte die Polizei mit. Während eines Fußballspiels zwischen Vereinen aus Donaueschingen und Wolterdingen seien die Täter in die Umkleidekabinen der Spieler und Schiedsrichter gegangen und hätten deren persönliche Sachen durchsucht.

Mit verschiedenen vorgefundenen Autoschlüsseln hätten sie auf dem Parkplatz die dazugehörigen Fahrzeuge geöffnet. Aus mindestens einem Auto wurde eine geringe Menge Geld. Die Schlüssel hätten die Unbekannten später wieder in den Umkleidekabinen gebracht.

Täter vertauschen zwei Autoschlüssel

Dabei begingen sie einen Fehler, indem sie zwei Schlüssel vertauschten. Der Diebstahl fiel den Geschädigten deshalb nach dem Spiel gleich auf, aber die Diebe hatten bis dahin das Weite gesucht. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Donaueschingen unter der Nummer 0771 837830, entgegen.