Endlich ist es wieder soweit und das Donauquellfest kann nach vier Jahren Pause wieder durchstarten. Am kommenden Wochenende, 17. und 18. Juni startet das Fest. Das Festgelände erstreckt sich über das Residenzviertel von der Stadtkirche St. Johann bis zur Schützenbrücke und möchte auf diversen Bühnen und in Lounge-Bereichen einiges bieten.

Los geht es am Samstag, 17. Juni, um 11.30 Uhr mit Musik und dem Fassanstich auf der Fürstenberg-Bühne im Residenzbereich.

Über das Wochenende werden beim Fest verschiedene Künstler zu erleben sein – und es wird viele verschiedene Leckereien zu kaufen geben.

Bild: Schönlein, Ute

Auf der großen Piazza, die neben der Stadtkirche aufgebaut wird, wird es am Samstag von 12 bis 22.30 Uhr musikalische Unterhaltung geben, am Sonntag, 18. Juni, von 11 bis 22.30 Uhr.

Die Bühne am Brigachufer wird nach dem Fassanstich am Samstag von 12.30 bis 24 Uhr bespielt. Am Sonntag von 11.30 Uhr bis 21 Uhr.

Und diese Künstler wird es dort zu erleben geben.

Samstag, 17. Juni.

Piazzabühne

12 Uhr Musikfachschule Vác Ungarischer Tanz und Musik

(Bühne Piazza)

Ab 13 Uhr stehen Widemann & Schaefer für die Zuhörer parat. Danach wieder um 18.15 Uhr. Das Duo aus der Partnerstadt Saverne präsentiert einen Streifzug durch die Welt der französischen Chansons mit Liedern von Georges Brassens, Maxime le Forestier, Michel Fugain und vielen mehr. Sie begeisterten das Donaueschinger Publikum bereits bei den Stadtgeschichten 2021.

14.05 Uhr Tanzgruppe Gänseblümchen mit ihrem Kinderballett.

14.50 Uhr Pop Band der Musikschule.

15.20 Uhr Auftritt der Trachtengruppe Donaueschingen.

15.40 Uhr Musikschule Vác und Donaueschingen.

16.45 Uhr Musikverein Aufen.

17.50 Uhr Tanzgruppe TV Donaueschingen.

Ab 20.30 Uhr tritt die 34-Jährige Sängerin Thabilé auf die Bühne Vor Kurzem wurde sie beim Internationalen Afrika-Festival in Würzburg als Künstlerin des Jahres ausgezeichnet!

Seit sechs Jahren lebt sie in Stuttgart, doch geboren und aufgewachsen ist Thabilé im südafrikanischen Johannesburg. Sie nimmt die Zuhörer mit auf einen musikalischen Streifzug mit Einflüssen aus Jazz, Soul, Afro, Gospel, Pop und R‘n‘B.

Ausdrucksstark und überzeugend: die südafrianische Sängerin Thabilé bei ihrem Auftritt in der Waldshuter Stadthalle 2020. | Bild: Manfred Dinort

Bühne Brigachufer

12.30 Uhr Fürstenberg Brauereikapelle.

14.30 Uhr Stadtkapelle Blumberg.

17.30 Uhr Dusty Dave and the Heartattacks. Die Musiker bringen ihren Rock‘n‘Roll von Calw für das Donauquellfest nach Donaueschingen.

Ab 19 Uhr legt ein DJ auf.

20 Uhr Night Live Band

anschließend wieder DJ-Programm

Sonntag, 18. Juni

Piazzabühne

11 Uhr Musikfachschule Vác: Ungarischer Tanz und Musik.

12 Uhr André Ernst. Der Songwriter und Multiinstrumentalist hat 2020 den großen Schritt gewagt und seine ersten Songs aus eigener Feder veröffentlicht. Die wird es hier zu erleben geben.

André Ernst tritt beim Donauquellfest auf. | Bild: Sebastian Schnitzer

14 Uhr Auftritt der südafrikanischen Künstlerin Thabilé.

17 Uhr La Vida Loca. Das Gitarrenduo bestehend aus Thomas Schmeer und Dirk Fricker, spielt Flamenco und Latin- Instrumentalstücke für zwei Gitarren. Von Paco de Lucia und Astor Piazolla bis hin zu Chick Corea.

Um 19.30 Uhr starten die Black Forest All Stars auf der Piazzabühne durch. Mit einer Mischung aus Pop, Rock, Disco und Soul. Hier stehen namhafte Künstler aus dem Schwarzwald auf der Bühne wie Sarah Rinklin, Thomas Sausen, Volker Basler und Sebastian Schnitzer. Für den Groove sorgen Gregor Lange, Robert Tauscher und Martin Weber, die aus der regionalen Musikszene nicht mehr wegzudenken sind.

Die Black Forest Allstars im Oktober 2022 beim After Business Club in der Alten Hofbibliothek. | Bild: Lutz Rademacher

Bühne Brigachufer

Um 11.30 Uhr sorgt hier Chris Metzger für Stimmung. Seit 2014 ist der frühere Frontmann der Partyband Freibier als Solo-Künstler auf den großen und kleinen Bühnen in ganz Deutschland, der Schweiz und in Österreich unterwegs. Sein Repertoire reicht von Pop und Rock bis hin zu Schlager.

Chris Metzger 2021 am Schlagzeug: Der Musiker wird beim Donauquellfest zu erleben sein. | Bild: Georg Lange

Ab 14 Uhr startet die Feuerwehrkapelle Pfohren auf der Bühne Brigachufer durch. Die Gruppe ist nicht nur an der Fasnet ein Stimmungsgarant, sondern sorgt auch unter dem Jahr für beste Unterhaltung.

16.30 Uhr Die Zitros.

Ab 19.30 Uhr krachen die Riffs von Blackslash. Die Donaueschinger Heavy-Metal-Band räumte beim Fürstenberg Lokalderby groß ab und gewann. Die fünf Musiker können ihr Repertoire aus mehreren veröffentlichten Studio-Alben bedienen.