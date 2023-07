In diesem Jahr sind die Immenhöfe in Donaueschingen durch die Absage des CHI alleiniger Gastgeber für internationale Springreiter und die Besten aus Baden-Württemberg. Vom 27. bis 30. Juli treffen sich traditionell die besten Reiter des Landes und seit 2015 auch internationale Topathleten in Donaueschingen auf den Immenhöfen beim CSI2*.

In diesem Jahr haben die Macher des „Fest der Pferde“ rund um Familie Frese zehn internationale schwere Springen und zwei schwere nationale Springen für die Reiter im Angebot. Darunter ist für die heimischen Springsportstars die Qualifikation zum Finale des BW-Bank Cup beim Stuttgart German Masters in der Hanns-Martin Schleyerhalle. Insgesamt geht es um über 120.000 Euro Preisgeld.

Aber nicht nur internationale Topstars sind in der modernen Arena zu bestaunen, auch regionale Reiter des Reiterrings Schwarzwald-Baar haben die Chance, mit ihren Vorbildern am selben Wochenende zu starten.

Die internationale Springsportserie „Bemer Riders Tour“ hat auch in diesem Jahr wieder eine Etappe ans Reitsportzentrum Frese vergeben. „Nun sind wir das dritte Mal dabei, was uns zeigt, dass wir nach den Corona-Jahren keine Lückenbüßer waren“, freut sich Turnierchef Christian Frese.

Flexibilität und neue Ideen gab es schon vor und zu Corona-Zeiten auf den Immenhöfen. In diesem Jahr bietet sich erstmals eine neue Möglichkeit für Unternehmen, aber auch für Privatpersonen, in angenehmen, sportlichen Ambiente Kontakte zu knüpfen. Dies ist ab diesem Jahr besonders gut im neuen Genießerbereich „Baar-Blick“ möglich. Hier hat man mit Blick auf das sportliche Geschehen in der Springsportarena die Möglichkeit, sich zu treffen, zu vernetzen, Pläne zu schmieden – und vielleicht auch ein Geschäft zu machen.

Natürlich gibt es auch die traditionelle Turniergastronomie, internationale Gerichte aus Foodtrucks und diverse Getränkeangebote für die Besucher.

Nicht nur wegen des Springsports lohnt sich ein Besuch auf den Immenhöfen: am Donnerstagabend findet der große Showabend statt. An den weiteren Abenden gibt es nach spannenden Springprüfungen und einer Auktion die legendären Reiterpartys.