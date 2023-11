Donaueschingen vor 48 Minuten

Schon wieder! Das nächste Verkehrskonzept verschwindet in der Schublade

Sind Verkehrskonzepte in Donaueschingen zum Scheitern verurteilt? Nach dem Verkehrskonzept wird nun der City-Ring zurückgestellt. Doch so ein bisschen was soll doch passieren.