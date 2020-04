Wo kriege ich jetzt noch einen Corona-Schutz her? Diese Frage stellen sich vor Inkrafttreten der Pflicht beim Einkaufen und im ÖPNV am Montag nicht wenige Leute. Eine sicher nicht alle Angebote abdeckende Umfrage am Freitag zeigte: Es sind im Wesentlichen die Apotheken, die die Schutz-Utensilien im Sortiment führen. „Wir reden uns gerade den Mund fusslig“, beschreibt Apothekerin Birgit Kuttruff-Soffel die hohe Beratungsnotwendigkeit. Erhältlich sind in der Hüfinger Schellenberg-Apotheke in beliebiger Zahl die einfachen, meist blau oder grün gehaltenen Mund-Nasenabdeckungen, die als „Einmalmasken“ bekannt sind.

Den Begriff Maske erlauben eher hochwertigere, mehrmals waschbare Mund-Nasen-Masken sowie Atemschutzmasken mit FFP-Standard. Letztere möchte Kuttruff-Soffel ausdrücklich Menschen mit hoher Ansteckungsgefahr verkaufen. Bei allen schätzt sie die Breite des Angebots. „Die Schutzpflicht dauert sicher länger. Die Leute sollen deshalb die Möglichkeit haben, das auszuprobieren, was ihnen zusagt“, ergänzt sie.

Miriam Handschuh, Vera Schneider und Christine Simon-Nehrkorn (von links) haben in der Hüfinger Schellenberg Apotheke in den vergangenen Tagen jede Menge Corona-Mundschutz-Präparate verkauft. | Bild: Wursthorn, Jens

In Bräunlingen bietet Gerhard Bombeiter im Schuh- und Sportgeschäft einen einfache Mundschutz zum Verkauf an. Deutlich höhere Stückzahlen, mehrere tausend Stück nämlich, weist der Inhaber der Stadtapotheke, Valentin Schlieper auf. Seit Mitte der Woche habe die Nachfrage rasant zugenommen. Von der FFP2-Maske rät er ab. Sie sei nicht für den Hausgebrauch, sondern für Ärzte und Pflegepersonal, deren erster Bedarf gedeckt sei. Gerne empfiehlt er eine oft waschbare Mund-Nasen-Maske aus Vliesgewebe aus heimischer Herstellung, die wasserabweisend, atmungsaktiv und für Allergiker geeignet ist. Einziger Schönheitsfehler: Dieser komfortable Schutz ist erst nächste Woche erhältlich.

Wer an der Donaueschinger Karlstraße einen einfachen Schutz kaufen möchte, wird im Spielzeug- und Haushaltswaren-Laden Thedy fündig. Aber auch die Parfümerie Butta führt die so genannten Einmaltextilien ebenso wie der Augenoptiker Marcus Milbradt. Einfache Masken gibt es aber auch beim Nahkauf auf der gleichen Straßenseite.

Die großen Geschäfte dagegen passen mitunter. Das E-Center an der Hagelrainstraße führt keine Masken, gleiches gilt für den Real-Markt und den im interkommunalen Gewerbegebiet benachbarten dm-Markt und den Discounter Kik. Rewe an der Dürrheimer Straße vertröstet am Telefon auf „in zwei Wochen“, während es im Drogeriemarkt Müller am Karlsplatz am Freitagvormittag zwar Schutzartikel gibt. Doch wie lange? Hier hüllt sich die Filialleitung gegenüber der Presse in Schweigen. Generell gebe Müller keine Auskünfte mehr, heißt es dort.

Michael Ernst ist für seine Apotheken bestens ausgestattet an Schutzmaterial. | Bild: Wursthorn, Jens

Bleiben auch in Donaueschingen die Apotheken: In die Tausende gehe die Zahl an OP-Mundschutz und etliche hundert FFP-2 Schutzmasken seien in den von ihm geführten Apotheken Sonnenapotheke und Rathausapotheke erhältlich, sagt Michael Ernst. Auch wenn ungewiss sei, wie lange die Pflicht andaure, „dürfte dies zunächst reichen.“ Den Unterschied der Präparate erklärt der Apotheker prägnant: „Mit dem OP-Mundschutz schützt man nur andere, mit der FFP2-Maske auch sich selbst.“

Peter (links) und Florian Meess können in der Hofapotheke nächste Woche auch wieder einfachen Mundschutz verkaufen. Abgebildet ist auf diesem Archivbild ein Schmerzmittel. | Bild: Wursthorn, Jens

In der Hofapotheke gibt es derzeit nur FFP2-Masken zu kaufen. „Beim OP-Mundschutz sind wir gerade ausverkauft. Den kriegen wir nächste Woche wieder“, kündigt Apotheker Florian Meess an.