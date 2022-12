von Roger Müller

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für ein besonderes Jubiläum im nächsten Jahr: Die Deutsche Jugendkraft (DJK) Donaueschingen blickt dann auf 100 Jahre Vereinsgeschichte zurück.

Und das soll kräftig gefeiert werden. Der Auftakt ist am 4. März mit dem offiziellen Festakt in der Grüninger Haselbuckhalle. Es folgt ein Festwochenende mit buntem Rahmenprogramm vom 23. bis 25. Juni rund um den Titec-Sportpark Allmendshofen. Den Abschluss bildet ein Weihnachtsmarkt, der den geschmückten Allmendshofer Sportpark hell erleuchtet.

Mit dieser Mannschaft wurden die DJK-Fußballer im Jahre 1928 DJK-Gaumeister. Hintere Reihe (von links): Josef Maier, Lorenz Schillinger, Karl Jäger, vordere Reihe (von links): Willi Hübner, Josef Glunk, Robert Fricker, Karl Stefan, Paul Herr, Walter Bächle, Karl Limberger, Ernst Gromann, Josef Bühler, Franz Müller, Peter Heizmann. | Bild: DJK Donaueschingen

1923 wurden die Grün-Weißen – so benannt nach ihren Vereinsfarben – gegründet, vor dem Zweiten Weltkrieg allerdings wieder aufgelöst. Erst 1952 fanden sich dann wieder einige DJKler zusammen, die dem Verein wieder Leben einhauchten.

Am 7. Januar 1953 war es so weit: 27 Anwesende unter der Leitung von Fritz Wilke und Karl Stähle initiierten die die Neugründung beziehungsweise das Wiederaufleben der DJK Donaueschingen.

Dabei wurde der Grundstein gelegt für die Gemeinschaft, die sich neben den sportlichen Ambitionen auch Kameradschaft und Eigeninitiative auf die Fahnen schrieb. Und diese Werte prägen bis heute die nun 700 Mitglieder starke DJK-Familie.

Das ist die Deutsche Jugendkraft Die DJK Donaueschingen ist einer von etwa 1100 Vereinen im DJK-Sportverband, ein katholischer Sportverband in Deutschland mit mehr als 476.000 Mitgliedern. Heutzutage ist der Verband für alle offen, die seine Ziele mittragen. Die drei Buchstaben DJK stehen für Deutsche Jugendkraft. Es soll die Summe aller positiven, kraftvollen, kreativen Eigenschaften der Jugendzeit schlechthin bedeuten, ohne dass diese damit auf den Lebensabschnitt Jugend begrenzt sind.

Landläufig verbindet man die DJK vor allem mit Fußball. Das ist insgesamt auch zutreffend: 17 Mannschaften, die aktiv das runde Leder treten, bilden das größte Standbein des Vereins.

Drei aktive Herren-Mannschaften spielen um Punkte in den verschiedenen Ligen. Und seit 2022 gibt es auch ein Damen-Team. Aushängeschild ist die erste Mannschaft, die aktuell in der Landesliga zur Winterpause an der Tabellenspitze steht. Bei den zwei Alt-Herren-Mannschaften ist die Kameradschaft wichtiger ist als der Erfolg.

Die erste Mannschaft 1956 bei der Sportheimeinweihung. Knieend (von links): Walter Friedel, Günter Grützmacher, Rudi Scholz, Günter Lauble, Oskar Meister, Richard Preis, Otto Gentner, Ewald Schiele, Albert Preis, Fritz Wöhrle, Heinz Groneberg. | Bild: DJK Donaueschingen

Viel Energie und Herzblut wird auch die Jugendabteilung gesteckt. Seit Jahren pflegt man hier eine Kooperation mit dem FC Bräunlingen und dem FC Hüfingen. Mit zwölf Mannschaften im Bezirk Schwarzwald rangieren die DJKler in Bezug auf Größe und Leistungsstärke an vorderster Stelle.

Annähernd 200 Jugendliche, die im Verein beheimatet sind, finden hier Gelegenheit Fußball oder Tischtennis bis hinauf in die Verbandsliga zu spielen. Dabei setzt man gerade in der Jugendarbeit auf Diversität. Die Jugendlichen stammen aus zehn verschiedenen Nationen. Mehr als 35 Trainer und Betreuer liefern einen wichtigen sozialen Beitrag.

Jugendarbeit wird bei der DJK Donaueschingen stets groß geschrieben. Hier die komplette Jugendabteilung 1983. | Bild: DJK Donaueschingen

So vielseitig ist die DJK Donaueschingen

Doch die Grün-Weißen mit Heimat im Allmendshofener Sportpark sind noch viel breiter aufgestellt. Die DJK umfasst inzwischen noch eine Tischtennisabteilung mit zwei aktiven Mannschaften und einer Schülermannschaft, eine Frauenturngruppe, eine Hochgebirgswandergruppe, eine Radsportgruppe, sowie einer Dart-Abteilung und eine Mutter-Kind-Gruppe. Darüber hinaus existiert eine weitere Abteilung, die Rehabilitationssport nach einer Krebserkrankung ermöglicht.

Stolz ist der Verein auch auf die Bereitschaft der Mitglieder, außerhalb der Sportbühnen zahlreiche Aktivitäten zu stemmen, die auch dem Verein wieder zugutekommen.

Dazu zählen nicht nur die Einsätze beim Herbstfest und dem Weihnachtsmarkt, sondern auch schon das professionelle Bewirten im großen Festzelt beim Fest der Pferde, wo an vier Tagen tausende hungriger Mäuler gestopft werden.