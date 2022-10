Sportarten ziehen vor allem dann Nachwuchs an, wenn sie medial stark verkauft werden. Ob im Fußball, Handball, Tennis, der Formel 1 oder im Skispringen – immer dann, wenn deutsche Athleten besonders erfolgreich sind, wollen Kinder und Jugendliche genauso sein wie ihre Vorbilder.

Diesen Effekt hatte auch die im Juli 2022 in England ausgetragene Europameisterschaft (EM) der Frauen im Fußball. Bei der DJK Donaueschingen brauche es diesen Höhepunkt nicht. Schon im Frühjahr stand fest, dass in Allmendshofen eine Frauenmannschaft gegründet werden soll.

Schnell im Spielbetrieb

Erstaunlich dabei ist: Schon wenige Wochen nach der ersten Idee nimmt die DJK mit einer Mannschaft am Spielbetrieb teil und hat in der Meisterschaft sogar schon die ersten Punkte eingefahren.

Frauenfußball ist auf der Baar schon seit vielen Jahren eine feste Institution. In Grüningen, Wolterdingen, beim SSC Donaueschingen, Mundelfingen, Pfohren und einigen anderen Orten wird teilweise seit Jahrzehnten um Punkte gespielt. Nun also auch bei der DJK Donaueschingen.

Interessenten willkommen Junge Mädchen und Frauen, die Lust haben, selbst Fußball zu spielen, können bei den Trainingseinheiten jederzeit vorbeischauen. Aktuell finden diese am Montag und Mittwoch jeweils ab 19 Uhr im Sportpark in Allmendshofen statt. Mitzubringen sind Sportbekleidung, Spaß und laut der Trainer Teamfähigkeit. Das nächste Heimspiel der DJK-Frauen findet am Sonntag, 30. Oktober 2022, ab 17 Uhr in Allmendshofen statt. Dann kommt es zum Stadt-Derby gegen den SSC Donaueschingen.

„Für uns in Allmendshofen ist der Frauenfußball absolutes Neuland. Schon in den ersten Tagen, nachdem wir unsere Idee öffentlich gemacht hatten, standen 16 Mädels vor der Tür und wollten Fußball spielen“, sagt Fabrice Waldraff, der zusammen mit Claudio Iengo das Training der jungen Damen übernommen hat.

„Es macht großen Spaß“

Waldraff war schnell Feuer und Flamme für die Idee, obwohl es Bedenken gab. „Ich wusste zunächst nicht, ob ich die Zeit dafür habe. Heute kann ich es kaum erwarten, wieder ins Training zu gehen. Es macht großen Spaß, vor allem weil Leistungssteigerungen zu erkennen sind.“

Iengo und Waldraff, selbst aktive Spieler der dritten Mannschaft bei den Grün-Weißen, organisierten schnell die erste Trainingseinheit. Neben Interessenten aus Allmendshofen kamen viele junge Frauen aus der Kernstadt und einigen umliegenden Gemeinden.

Sie schreiben Geschichte als erste Frauenmannmannschaft der DJK Donaueschingen überhaupt. Mit dem Trainern Fabrice Waldraff (mittlere Reihe links) und Claudio Iengo (mittlere Reihe rechts) haben zwei aktive Spieler das Training übernommen. | Bild: Roger Müller

Aktuell umfasst das Team 15 Spielerinnen mit einer Altersspanne von 18 bis 26 Jahren. Studenten sind ebenso dabei, wie Spielerinnen aus dem Gesundheitswesen und anderen Berufen.

„Bei uns stehen im ersten Jahr nicht die Punkte und Tabellenplatzierungen im Vordergrund. Wir wollen Spaß haben und uns ständig verbessern“, ergänzt Waldraff, um im gleichen Atemzug hervorzuheben: „Die Spielerinnen halten schon jetzt fest zusammen. Teamgeist und Charakter sind ausgezeichnet. Schon bald werden wir den ersten Mannschaftsausflug unternehmen.“

Angemeldet hat die DJK die neue Mannschaft in der Kreisliga B, einer Kleinfeldstaffel. Zunächst bilden sieben Spielerinnen eine Mannschaft. Die Punktspielpremiere in Geisingen durfte sich trotz einer 0:1-Niederlage sehen lassen.

Gelungener Heimauftakt

Der 25. September 2022 ist jedoch einen Eintrag ins Geschichtsbuch wert. Erstmals überhaupt spielte eine Frauenmannschaft der DJK auf dem eigenen Sportgelände um Punkte. Und wie.

Jasmin Seibert erzielte schon nach wenigen Sekunden gegen Peterzell das erste Punktspieltor für die Allmendshofener überhaupt. In Minute 3 erhöhte Loreen Ebner und beim Abpfiff der Partie nach 90 Minuten stand ein 5:1-Heimerfolg fest.

„Wir hatten das Spiel unmittelbar nach der Austragung der Partie der zweiten Mannschaft gelegt. Es war beeindruckend, wie viele Zuschauer geblieben sind und die Mädels angefeuert haben. Das macht Lust auf mehr“, fügt Waldraff an.

Natürlich ist allen Verantwortlichen klar, dass es viel Arbeit gibt, um den Frauenfußball in Allmendshofen nachhaltig aufzubauen. Aktuell spielen drei Mädchen in der D-Jugend der DJK bei den Jungs Fußball.

„Wir hoffen auf einen weiteren Zuwachs an Spielerinnen, wissen jedoch auch, dass es mit der Hoffnung allein nicht getan ist. Wir müssen für uns werben“, ergänzt Waldraff. Interessenten sind daher gern bei den Trainingseinheiten gesehen.

Die Vereinsführung steht laut Waldraff geschlossen hinter der Philosophie, bei der DJK den Frauenfußball nicht als kurzzeitige Modeerscheinung zu sehen. Perspektivisch wird Großfeldfußball und im besten Fall der Aufbau einer weiblichen B-Jugendmannschaft angepeilt.

Ziel: Eine Feste Größe werden

Die DJK will unabhängig von Großereignissen und medialen Berichterstattungen im Frauenfußball das werden, was im Männerbereich bereits geschafft wurde: Eine feste Größe im Bezirk Schwarzwald und irgendwann vielleicht auch einmal in ganz Südbaden.