Zum letzten Mal eröffnete Zunftmeister Michael Lehmann die Sitzung der Narrenzunft Frohsinn. Nach 14 Jahren stellt er sein Amt zur Verfügung, die Nachfolge war im Vorfeld schon geregelt, neuer Zunftmeister wurde Alexander Dannecker.

Keiner wusste im letzten Quartal 2022, ob eine normale Fastnacht stattfinden konnte. „Es war keine normale Fastnacht, es war eine sensationelle Fastnacht“, bilanzierte Lehmann. „Noch nie hat man wohl so viele Leute am großen Umzug an den Straßen gesehen, überhaupt waren alle Veranstaltungen super besucht.“

Neues Konzept geht auf

Das neue Konzept die Donauhallen nach dem Umzug zu zu lassen, um die Straßenfastnacht zu beleben, sei perfekt aufgegangen. Trotz großer Diskussionen, sei es am Ende ein großer Erfolg gewesen. „Wenn wir das beibehalten wollen, müssen wir am Konzept weiterarbeiten“, sagte Lehmann.

Schwarzwald-Baar Großbaustelle Schwarzwaldbahn: Wann die ersten Züge wieder rollen Das könnte Sie auch interessieren

Es gab Dinge, die im Vorfeld nicht beachtet wurden. Es ging nicht zuletzt um Toiletten, Security und noch einiges andere, an denen noch weiter gefeilt werden soll.

Dienstag bleibt das Sorgenkind

Sorgenkind bleibt der Fastnachtsdienstag. Das Strählen beschränkt sich eigentlich auf den Hirschen, am Morgen. „Aber gerne würden wir auch am Dienstag den Tag über mehr Straßenfastnacht haben“, wünscht sich Lehmann. „Es erweckt den Eindruck, dass viele der 564 Mitglieder den Umzug als Hauptfastnachtsevent sehen, und dann selber Fastnacht konsumieren wollen, statt selber noch mal ins Häs zu schlüpfen“, so der scheidende Zunftmeister.

Auch Obergretle Ljerka Dörrle appellierte an die Versammlung, das Strählen noch mehr auf die Straße zu bringen. Stefanie Höfler, zuständig für die Jugend, hat einen ein Podcast für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen, um denen die Fastnacht näher zu bringen.

Pauly lobt die Frohsinnler

Oberbürgermeister Erik Pauly lobte die Frohsinnler für ihre Arbeit, und die Veranstaltungen für 2023, und wie doch mit digitaler Fastnacht 2021 sowie einem Narrentag ein Jahr später bravourös die Corona-Zeit überbrückt worden sei. Gleichzeitig räumte er auch ein, dass durch Auflagen und Vorschriften das Fastnacht machen immer schwieriger und komplizierter werde.

Das ändert sich personell

Bei den Wahlen wurde Säckelmeisterin Cordula Hauger im Amt bestätigt, obwohl sie eigentlich aufhören wollte. Aber, sie nimmt einen potentiellen Kandidaten an die Hand, und hofft, dass dann bei den nächsten Wahlen eine neue Säckelmeisterin gewählt werden kann.

Bräunlingen Ungewöhnliches Hobby: 13-Jähriger landet Modell-Fallschirmspringer auf den Punkt Das könnte Sie auch interessieren

Einstimmig wurde auch der neue Zunftmeister gewählt, Alexander Dannecker ist kein Unbekannter, seit 2008 ist er beim Frohsinn aktiv, zuletzt im Narrenrat. Er ist sehr gut vernetzt, und will den aktuellen Schwung aufnehmen. „Die Tradition muss weitergehen, und wir müssen sukzessive Jüngere nachziehen“, so Dannecker.

Der scheidende Zunftmeister Michael Lehmann prägte die letzten 14 Jahre in der Narrenzunft. Er war der jüngste Zunftmeister der Narrenzunft überhaupt, und versuchte immer den Spagat zwischen den Traditionalisten und den Jüngeren hin zu bekommen. Auf seien Fahne darf er durchaus die Wiederbelebung der alten Häser schreiben, sowie das mit der Brauerei und der Stadt auf die Beine gestellte Donauquellfest. Ebenso in seiner Amtszeit wurde der Narrenmuseum Umbau gestemmt, und die Corona Zeit mit einer Online Fastnacht sowie einem Narrentag bravourös gemeistert.

Der neue Zunftmeister wird tatkräftig vom ehemaligen unterstützt. „Allerdings werde ich tunlichst vermeiden zu versuchen, die Fäden im Hintergrund zu ziehen“, sagte der Vorgänger abschließend. Michael Lehmann wurde zum Ehrenzunftmeister ernannt.