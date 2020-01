Neujahrskonzerte haben ein hehres und schönes Ziel: Sie sollen dem Publikum mit eingängigen Melodien Freude bereiten. Die Gesellschaft der Musikfreunde hat, wie seit 20 Jahren, das Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen eingeladen, und es hat unter der Leitung seines Chefdirigenten Achim Fiedler im ausverkauften Mozart-Saal ein erfrischend unterhaltsames Konzert gespielt.

Das Neujahrskonzert der Gesellschaft der Musikfreunde hat hohe Anziehungskraft, der Mozart-Saal ist ausverkauft. | Bild: Gunter Faigle

Unter dem Motto „Auf Ferienreise“ hat Fiedler ein Programm geboten, das vertraute Weisen mit reizvollen Ausflügen in unbekanntere Regionen des Orchesterrepertoires kombiniert hat. Wer auf Musik von Johann, Josef und Eduard Strauß oder von Carl Millöcker und Franz Léhar gewartet hat, wurde stilsicher und schwungvoll bedient. Wer zudem Neugier auf selten zu Hörendes mitgebracht hat, konnte etwa einen klangmalerischen Eisenbahn-Dampf-Galopp des „nordischen Strauß„ Hans Christian Lumbye kennenlernen oder über einen amerikanisierten, lustig schmetternden Marsch der Spielsachen von Victor Herbert schmunzeln.

Lockerer Moderator

Fiedler hat das Konzert selbst moderiert – gewitzt und mit sympathischer Lockerheit. Sein Dirigat ist energiegeladen, präzise und immer motivierend. Was das Sinfonieorchester VS trotz relativ kurzer Probenphase entwickelt hat, ist in spieltechnischer wie gestalterischer Hinsicht bewundernswürdig.

Das Tanzpaar Stefan und Karin Baur aus Pfohren präsentiert elegant den wiegenden Elan des Wiener Walzers. | Bild: Gunter Faigle

Der erste Eindruck zählt. Nimmt man diese Redensart als Maßstab, dann haben die 60 Sinfoniker von der ersten Sekunde an gepunktet. Mit der Ouvertüre zur Operette „Der arme Jonathan“ von Carl Millöcker gelingt ihm ein prächtiger Auftakt. Die forschen Streicherläufe, der kraftvolle Paukenwirbel, die Fülle des Bläserklangs mit den glänzenden Trompetenfanfaren und die wogenden Rhythmen faszinieren auf Anhieb. Schon bald ist klar: Die Stimmung ist prima.

Prokurist Martin Böhm begrüßt im Namen des Hauptsponsors das Publikum. | Bild: Gunter Faigle

Das Sinfonieorchester VS und Fiedler bewegen sich sicher, elegant und auch rasant auf dem gewienerten musikalischen Parkett. Bei zwei gefühlvollen Wiener Walzern zeigt das Tanzpaar Stefan und Karin Baur aus Pfohren fein ausgezirkelt, wofür diese Musik gedacht ist. Nach drei Zugaben einschließlich Radetzky-Marsch applaudiert das Publikum begeistert.