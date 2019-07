Für reichlich Ärger bei den Reitturnier-Sponsoren hatte im vergangenen Jahr der Caterer gesorgt, der erstmals den VIP-Bereich betreut hatte. Sowohl die Qualität des Essens als auch der Service kamen bei den Geldgebern so schlecht an, dass so mancher Sponsor sogar seine Unterstützung überdenken wollte.

Turnierchef hat damals selbst Tische abgeräumt

Dass die Luft brennt, hatte auch Turnierchef Kaspar Funke während der Veranstaltung erkannt. Mindestens eine dreiviertel Stunde räumte er am Turniersamstag selbst die Tische ab, um ein Zeichen zu setzen. Nach langer Suche kann nun Funke aber verkünden, einen neuen Caterer für das Reitturnier, das vom 15. bis zum 18. August inklusive der Europameisterschaft im Fahren stattfindet, gefunden zu haben.

Caterer kommt nicht aus der Region

Allerdings bekam kein regionales Unternehmen den Zuschlag, wobei es mindestens mit zwei Interessenten von der Baar Gespräche gegeben hatte. Der Caterer, der dieses Jahr zum Einsatz kommt, stammt aus Heidelberg. Laut Funke habe er Erfahrung mit großen Veranstaltungen und sei beispielsweise bei großen Tennisveranstaltungen oder den Tourenwagenmeisterschaften im Einsatz.