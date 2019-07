Zehn Stunden bevor Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt wurde, frohlockte Sparkassen-Chef Arendt Gruben schon: „Vielleicht haben wir ja nicht eine Bundestagsabgeordnete zu Gast, sondern eine EU-Kommissionspräsidentin. Das würde dem Reitturnier Glanz und Gloria verleihen.“ Schließlich sei das Reitturnier auch eine Leuchtturmveranstaltung für die Region und darüber hinaus. Da lässt sich die politische Prominenz gerne sehen.

Vor elf Monaten: Stephanie Jakober interviewt die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die nun EU-Kommissionspräsidentin ist. Im Hintergrund dokumentiert SÜDKURIER-Verlagsleiter Michel Bieler-Loop, der in die SÜDKURIER-Geschäftsführung aufsteigen wird, das Geschehen. Archivbild: Roger Müller

Doch eine Verteidigungsministerin, das war im vergangenen Jahr neu. Doch Ursula von der Leyen scheint es in Donaueschingen richtig zu gefallen. Erst gab sie im Bundestagswahlkampf Thorsten Frei Schützenhilfe (dieser gratulierte der frischgewählten EU-Kommissionspräsidenten übrigens mit einem Bild von dieser Veranstaltung) und dann gab es damals noch eine Stippvisite in den den Schlosspark. Schließlich kennen sich von der Leyen und Turnierchef Kaspar Funke, der sie stets liebevoll Röschen nennt, schon seit Ewigkeiten. Damals versprach von der Leyen, dass sie auch zum Turnier kommen wird und hat ihr Wort dann auch gehalten.

Bei der Siegerehrung scherzte die damalige Verteidigungsministerin mit OB Erik Pauly, plauderte mit Jeannette Erbprinzessin zu Fürstenberg, sang die Nationalhymne, gratulierte dem Sieger Hans-Dieter Dreher, der übrigens in diesem Jahr wieder an den Start geht und den Großen Preis gerne zum dritten Mal in Folge gewinnen würde, und schüttelte viele Hände. Völlig unkompliziert, sie hatte Spaß und die Veranstaltung gefiel ihr auch. Auf die Frage, ob man sie denn auch zur Europameisterschaft im Gespannfahren, die in diesem Jahr vom 15. August bis zum 18. August im Rahmen des Reitturniers ausgetragen wird, wieder im Schlosspark sehen wird, gab sie damals folgende Antwort: „Wenn das Turnier zeitlich gut liegt, und so sieht es aus, werde ich alles dransetzen, wieder hier zu sein.“

Das Versprechen steht. Nur weicht der Kalender einer EU-Kommissionspräsidentin wohl sehr von dem einer Verteidigungsministerin ab. Aber so eine Europameisterschaft ist ja auch so richtig schön europäisch.