Donaueschingen vor 3 Stunden

Nach Verkehrs-Check vor der Eichendorffschule: Modell Elterntaxi erfährt heftige Kritik

In einer Dreiviertelstunde am Morgen bringen mehr als 50 Eltern ihre Kinder mit dem Auto an die Schule. Der Autoclub ACE warnt vor Unfallgefahr und prangert fehlende Entwicklungschancen für die Kinder an.