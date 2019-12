Deutlichstes Zeichen für die Entwicklung des neuen Stadtviertels „Am Buchberg„ ist die neue Kindertagesstätte. Denn es ist das erste Gebäude, das dort aus dem Boden wächst.

Und das im wahrsten Sinne des Wortes: „Es ist beeindruckend, was hier steht und der Spatenstich ist noch gar nicht lange her“, sagt OB Erik Pauly.

František Petruš bringt die Holzplatten für die Wände an. | Bild: Jakober, Stephanie

Die vier Häuser stehen und sie sind auch schon größtenteils dicht. „Ich habe hier schon 20 Handwerker auf einmal gesehen, so viele sieht man sonst auf mancher Großbaustelle nicht“, sagt Stadtbaumeister Christian Unkel. Trockenbauer, Sanitär, Zimmermann, Elektro- und Lüftungstechniker, der Dachdecker und auch der Fensterbauer sind hier parallel im Einsatz. Platz gibt es für alle auf den 1640 Quadratmeter Fläche genug und Arbeit auch.

Stadtrat Niko Reith ist begeistert von der Ausrüstung der Handwerker. | Bild: Jakober, Stephanie

Die vier Häuser, die alle miteinander verbunden sind, befinden sich in unterschiedlichen Stadien. Während im Haus 4 schon die Wände stehen und auch die Lüftung schon montiert ist, beginnt im Haus 1 erst der Innenausbau.

Das Konzept vier einzelner Häuser, die aber durch Glaselemente miteinander verbunden sind, hat sich auch in Sachen Brandschutz bewährt. „Jedes Haus ist ein eigener Brandabschnitt und hat auch eine eigene Lüftung“, erklärt Unkel.

Hereinspaziert: Stadtrat Franz Wild nimmt das obere Stockwerk unter die Lupe. | Bild: Jakober, Stephanie

Ursprünglich sollten erst einmal drei Häuser errichtet werden: „Das vierte Haus sollte eigentlich später errichtet werden, wenn der Bedarf vorhanden ist“, so Pauly. Doch der Bedarf war schneller da und so wurden gleich alle vier Häuser gebaut.

Und es gibt durchaus schon Interessenten für die neue Kindertagesstätte, die bis Ende Juni eröffnet werden soll. Und das nicht nur bei den Eltern, deren Nachwuchs aktuell die Übergangslösung wenige Meter von der Baustelle entfernt besuchen.

So sieht es unter der Decke aus. Die Lüftung ist schon installiert. | Bild: Jakober, Stephanie

„Wir haben ja immer gesagt, dass der Kindergarten Wunderfitz ganz toll ist. Doch hier setzen wir noch einen drauf“, so Unkel. Gerade weil die Kindertagesstätte im Norden des neuen Stadtviertels ein markanter Punkt sei, habe man auch extra einen Architektenwettbewerb veranstaltet, um städtebaulich die beste Lösung zu erhalten.

So soll es später mal aussehen. Entsprechend eines Farbkonzeptes sollen auch die Gruppenbereiche unterschiedlich gestaltet werden. | Bild: Jakober/Schmid

Zeit- und Kostenplan können laut Unkel gehalten werden. „Wir haben hier einiges gemacht, was hart an der Grenze war“, erklärt Unkel und Architekt Alexander Schmid fügt hinzu: „Wir haben beispielsweise die Fenster bestellt, bevor der Rohbau fertig war.“ Am Ende hat aber alles gepasst und das Risiko sich gelohnt. „Wir haben zwar zwei, drei Wochen Verzug, aber ich hatte auch einen Puffer eingeplant“, so Unkel. Und Ende Juni werden die Handwerke ausgezogen und die Kinder eingezogen sein. Und auch die Kosten von 5,7 Millionen werden laut Unkel voraussichtlich eingehalten.

Noch fehlen ein paar Wände. Später soll jede Gruppe ihren eigenen Bereich mit den unterschiedlichsten Räumen erhalten. | Bild: Jakober, Stephanie