Donaueschingen – Zurück zum Ursprung, zur Quelle nennt Pasquale Fragale seine Bemühungen im „Quellhöfle“ an der Karlstraße ein Restaurant mit parallel betriebener Enoteca einzurichten. Nach Jahren verschiedener Pachtverhältnisse signalisiert der Name eine besondere Verbundenheit zu dem Mitte der 1990er Jahre von der Familie Rothweiler sanierten Hof-Ensemble.

Eine Verneigung vor dem historischen Bestand findet sich bereits in der Weinbar, in der die Beleuchtung das alte Gewölbe in Szene setzt. Der 49-jährige Fragale ist in der Stadt bekannt als Inhaber eines Personalservice-Unternehmens und zudem im Immobiliengeschäft tätig.

„Das muss alles gut funktionieren“, weiß der Neu-Gastronom um die Erwartungshaltung, die ihm aus der Stadt entgegen gebracht wird. Dazu gehören zeitgemäße Sanitäranlagen und geht in der Küche weiter. Gegenüber der bisherigen Nutzung wurde diese wurde erweitert und auf den neuesten technischen und funktionalen Stand gebracht.

Vier volle Beschäftigungsverhältnisse wird es in den Bereichen Enoteca und Ristorante/Pizzeria geben, dazu kommen mehrere 450-Euro-Kräfte. Im Gastronomiebereich wird ein italienischer Koch arbeiten. „Hausgemachte Nudeln werden eines der Highlights sein“, kündigt der Neu-Gastronom an.

Auch den Eröffnungstermin hat Fragale nicht dem Zufall überlassen. „Es geht am 29. Februar los“, kündigt er an. Ein, so findet er, einmaliges Datum.