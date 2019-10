Ins Kino gehen und den eigenen Film anschauen: Das wird für die neunjährige Feea Baasner und Sonja Gutt (49) aus Grüningen eine tolle Sache. Noch beeindruckender indes die Vorgeschichte. Beide durften als Statisten in dem Spielfilm „Zwingli der Reformator“ mitspielen, der am Freitag, 1. November, 18.10 Uhr, als Sondervorstellung im Villinger Kino Blueboxx zu sehen sein.

Natürlich werden die beiden Laienschauspielerinnen, die in der Mittelaltergruppe „D‘ Buure 1524“ mitwirken, sich diese Vorführung nicht entgehen lassen. Auch zahlreiche Mitglieder ihrer Mittelaltergruppe in historischen Gewändern sowie Freunde, Familienmitglieder und Bekannte wollen sich dieses Ereignis nicht nehmen lassen.

Im Rahmen des 500-jährigen Reformationsjubiläums in der Schweiz wurde der Spielfilm “Zwingli der Reformator“ produziert. Der Zürcher Reformator Zwingli hat als historische Figur eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Reformation und des Kantons Zürich gespielt. Dabei hat er tiefgreifende Spuren in der Gesellschaft hinterlassen.

Anfang 2018 wurden für die Produktion Statisten gesucht. Da dieser Film in den Jahren 1519 bis 1531 spielt, war dies eine interessante Sache für die Mittelaltergruppe. In dieser nicht vereinsmäßig organisierten Gruppe wirken rund 60 Personen mit, die Spaß haben an mittelalterlichen Gewändern und Historienspielen. Aus dieser Gruppe bewarben sich Feea Baasner und Sonja Gutt als Statisten und wurden als Bettelkind und Bäuerin genommen.

Maske und Kostümprobe waren sehr aufregend, vor allem für die neunjährige Feea. Für sie war es natürlich eine tolle Erfahrung und eine einmalige Gelegenheit, bei einer Kinoproduktion dabei zu sein, berichtet ihr Mutter Silke Baasner aus Grüningen. Feea war am Schluss tieftraurig, als alles vorbei war. Sie hat immerhin sechs Drehtage mitgemacht und ist im Film in fünf, sechs Szenen als Bettelkind zu sehen.Teilweise lagen die Temperaturen bei minus 20 Grad. In mittelalterlicher Gewändern und kurz vor Drehbeginn noch schnell mit Schminke die Hände schmutzig machen. Da mussten alle die Zähne zusammenbeißen. Aber das gesamte Team hat sich vorbildlich gekümmert. Mit Wärmflaschen und Fleecedecken wurden die Bettelkinder warmgekuschelt.