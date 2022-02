von SK

Auf glatter Fahrbahn ins Schleudern gekommen ist eine Autofahrerin am Montag gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße 5701 zwischen Biesingen und Donaueschingen.

Ins Schleudern geraten

Laut Polizei sei die 19-jährige Fahranfängerin mit einem Mitsubishi Colt auf schneeglatter Straße ins Schleudern geraten und dabei mit einem entgegenkommenden BMW X1 eines 43-Jährigen auf dessen Fahrspur zusammengekracht. Dabei blieben beide Insassen unverletzt.

Am Mitsubishi der jungen Frau entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro, am BMW Blechschaden in Höhe von rund 8000 Euro.