Die Bräunlinger Kilbig holt als Herbst- und Volksfest der Baar stets tausende Besucher in die alte Zähringerstadt. Doch dieses Jahr bündeln vom 13. bis 16. Oktober mehrere Jubiläen die 666. Kilbig zu einer Riesen-Veranstaltung.

Heimat- und Trachtenbund wird 100

Der einheimische Heimat und Trachtenbund feiert sein 100-jährige Bestehen. Aus diesem Anlass wurde das Kreistrachtentreffen des Bundes Heimat und Volksleben nach Bräunlingen vergeben.

Eine Zeremonie wie damals bei Merkel

An diesem Wochenende reiht sich Höhepunkt an Höhepunkt. Auf einen freut sich der Ehrenvorsitzende Jürgen Bertsche ganz besonders. Der Große Zapfenstreich, eine fast einstündige Zeremonie, mit der 2021 Bundeskanzlerin Merkel verabschiedet wurde, wird erstmals seit über 30 Jahren in Bräunlingen aufgeführt.

Zahlreiche Fackelträger, die aus den Reihen der Feuerwehr gestellt werden, werden am Samstag, 14. Oktober, die Wegstrecke vom Kelnhofmuseum bis zum Stadtkirchenvorplatz in ein schon fast mystisches Licht tauchen. Gänsehaut pur bei einer emotionalen Veranstaltung kündigt Bertsche an.

Aufgeführt wird der Zapfenstreich von der Historischen Bürgerwehr Villingen unter der Mitwirkung der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen sowie einigen Abordnungen von Milizen und Bürgerwehren aus dem ganzen Bundesland. Der Große Zapfenstreich beginnt um 18.45 Uhr und dauert etwas mehr als 45 Minuten. Besucher sollen schon um 18.30 Uhr an der Strecke stehen.

Papis Pumpels machen am Kilbigfreitag am 13. Oktober in Bräunlingen Party. Auftakt für vier tolle Tage. Das Bild zeigt sie beim Auftritt bei der Sommersinnfonie in Bad Dürrheim vor wenigen Wochen. | Bild: Naiemi, Sabine

Festgezurrt ist bereits ein attraktives Festprogramm, das in der Summe generationenübergreifend wirkt. Hier gibt Bertsche gleich drei Tipps für Gäste, die gerne Party machen. Die Powerband Papis Pumpels, die vor einigen Jahren bei der Kilbigparty für einen viel gelobten, fetzigen Kilbigauftakt mit über 700 Besuchern sorgten, werden am Freitag, 13. Oktober, ab 21 Uhr, erneut in der Stadthalle einheizen.

Baar-Blech spielen Polka

In der Disco-Bar legt am Samstag nach dem Kilbigabend DJ Jimmy ältere und aktuelle Titel auf. Und wer tanzen möchte: Die Formation Baar-Blech lädt in der Stadthalle beim Schätzeletanz zur Polka-Party ein.

Die Blasmusikgruppe Baar-Blech spielt am Kilbigabend am Samstag, 14. Oktober, in Bräunlingen. | Bild: Baar-Blech

„Wir freuen uns alle riesig auf unser Jubiläum. Die freudige Spannung steigt jeden Tag weiter an“, sagt die Vorsitzende des Heimat- und Trachtenbundes Bräunlingen, Manuela Lehmann. Die Freude gelte auch den vielen Gastgruppen, die das Jubiläum besuchen und mit den Bräunlingern feiern werden. „Unsere Vorbereitungen, die schon über ein Jahr laufen, gehen jetzt in die Endphase“, so Lehmann weiter.

Manuela Lehmann, Vorsitzende Heimat- und Trachtenbund Bräunlingen | Bild: Dagobert Maier

Natürlich ist das Wochenende traditionsgeprägt. Der Kilbigabend in der Stadthalle beginnt um 20.15 Uhr. Das Programm ist geprägt durch die Jubiläumsfeier des Heimat- und Trachtenbundes. Etliche Jubiläumsworte werden zu hören sein, umrahmt von der Musik der Stadtkapelle Bräunlingen.

Noch wird ohne Tracht geprobt fürs Jubiläumswochenende. Der Heimat- und Trachtenbund feiert im Rahmen der Kilbig Mitte Oktober sein 100-jähriges Bestehen. | Bild: Dagobert Maier

Mit dem Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der Stadtkirche beginnt der Kilbigsonntag. Ab 11 Uhr gibt es in der Stadthalle Frühschoppenunterhaltung durch die Stadtkapelle.

Sonderausstellung zum Postwesen

Das Kelnhofmuseum ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet und der Kulturförderverein zeigt im Museum die Ausstellung „Postwesen und die Reisen mit der Postkutsche auf alten Postwegen“. Auch die Sonderausstellung „Bräunlingen vorderösterreichisch“ werde zu besichtigen sein, so Bertsche, der 1990 bis 2008 an der Spitze des Jubiläumsvereins stand.

Die Höhepunkte für Familien

Schöne Stunden für Familien bieten laut Bertsche der große Festumzug am Sonntag und natürlich der Kilbig- und Schätzelemarkt am Montag. „Und der Vergnügungspark an allen Tagen mit Riesenrad und großen Fahrgeschäften sucht schon seinesgleichen im Umland“, macht er Appetit, nach Bräunlingen zu kommen.

Auf der Bräunlinger Kilbig, mit den vielen Verkaufsständen und Buden, sowie Fahrgeschäften ist 2019 nur schwer durchzukommen. | Bild: Dagobert Maier

Die Bräunlinger Geschäftswelt präsentiert sich beim verkaufsoffenen Sonntag. Zum Kilbigmarkt in der Innerstadt gehört eine Auto- und Landmaschinenausstellung. Die Festlauben der Vereine und die Lokale laden zu Unterhaltung und Kilbigbetrieb ein.

„Der Vergnügungspark an allen Tagen mit Riesenrad und großen Fahrgeschäften sucht schon seinesgleiches im Umland.“Jürgen Bertsche, Ehrenvorsitzender Heimat- und Trachtenbund | Bild: Josef Hügele

Ein weiterer, nur selten in Bräunlingen gebotener Höhepunkt ist der Große Festumzug anlässlich des Kreistrachtenfestes 2023. 30 Trachtengruppen und Musikvereine bieten am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr ein farbenfrohes von vielen traditionellen Trachten geprägtes Bild. „Wir erwarten mehr als 1200 Teilnehmer“, sagt Bertsche. Und viel Arbeit für die Helfer aus den Vereinen, die insbesondere beim Umzugsabschluss in der Stadthalle gefordert sein werden.

Bierfassrollen fällt aus

Neben den Trachtengruppen der Region werden auch Gastgruppen und Bürgerwehren aus Estland, Bayern, Hessen und Niedersachsen durch Bräunlingen ziehen. Das sonst so beliebte Bierfassrollen am Sonntagnachmittag muss ausfallen. In 2024 steht es wieder im Kilbigprogramm und wird dann zum 40. Mal ausgetragen.

Der Ernteaufzug der Grundschüler ab 14 Uhr, bei dem etliche Handwerkerzünfte auf der Festbühne dargestellt werden, steht im Mittelpunkt des Festmontags. Außerdem gibt es wieder Kilbigbetrieb in allen Festlauben, Hütten und Lokalen der Innenstadt sowie den Vergnügungspark und den Schätzelemarkt.