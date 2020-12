Der Zunftball der Narrenzunft Eintracht Bräunlingen ist mit etlichen bunten Auftritten, Glossen über das Stadtgeschehen und Persiflagen sowie einer tollen, von der Musik unterstützten Stimmung, während der närrische Tage in der voll besetzten Stadthalle jedes Jahr ein Höhepunkt im Fasnetgeschehen.

Die Karten waren immer schnell verkauft, und jeder Interessierte war froh und glücklich, mit dabei zu sein, wenn die Bräunlinger Narren – bis hin zu den historischen Figuren – nicht nur die närrische Tradition hochleben lassen.

Der Starlight Express wirbelte mit toller Choreografie und farbenroher Kostümierung beim Zunftball 2020 über die Bühne. Nun auch digital? | Bild: SK

Doch die Corona-Pandemie bringt auch für die Bräunlinger Narren etliche tiefgreifende Einschränkungen, bis hin zu Absagen von Veranstaltungen. Närrisches Treiben mit genauen Abstandsregelungen und Hygieneregelungen ist aufgrund der Erfahrungen der zurückliegenden Jahre kaum möglich.

„Bester Zunftball„ am 6. Februar

Wie erwartet, zeigen sich die Bräunlinger Narren aber auch in der aktuell schwierigen Corona-Situation sehr kreativ und wollen nun am Zunftballabend am 6. Februar mit dem neuen Motto „Mit Abstand der beste Zunftball“ trotzdem närrische Stimmung (nicht nur in die Bräunlinger Häuser) bringen.

Anmeldungen für den Zunftball Für den digitalen Zunftball der Narrenzunft Eintracht Bräunlingen im kommenden Jahr kann man sich anmelden unter der E-Mail-Adresse info@zunftball2021.de oder persönlich bei Simon Rütschle unter der Telefonnummer (0173) 3 29 48 53. Narrenrat Rütschle ist auch für Rückfragen und Erläuterungen zuständig. Das Thema für den Zunftball 2021 wäre „Karneval International“ gewesen.

„Viele Narrenzünfte sagen ihren Zunftball ab, doch ein von unbeugsamen Bräunlinger Narren bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Kulturverfall durch das Coronavirus Widerstand zu leisten,“ betont Narrenrat Simon Rütschle (der nicht nur 2020 mit seinem Team den Zunftball hervorragend organisiert hatte).

Die Polonaisen waren sehr beliebt beim Zunftball. | Bild: SK

Er hat sich nach einigen Gesprächen sehr darum bemüht, trotz Corona das Zunftballerlebnis zumindest digital in die Häuser zu bringen: „Gemeinsam mit euch wollen wir den digitalen und mit Abstand besten Zunftball 2021 auf die Beine stellen.“ Anders als gewohnt – live in der Stadthalle vor großem Publikum – können alle Beteiligten ihre Beiträge entspannt und Corona-konform zu Hause aufnehmen und dadurch den Zunftball 2021 zu etwas Besonderem und bisher Einmaligem machen.

Jede Gruppe kann machen was sie will

Es könne nicht sein, so Rütschle, „dass wir den Zunftball einfach absagen und auf unsere zentrale Veranstaltung verzichten. Deshalb haben wir uns im Zunftballteam zusammengesetzt und über Alternativen beraten“. Das Ergebnis: ein digitaler Zunftball, der über eine separate Seite der Narren-Homepage ab dem 6. Februar angeschaut und miterlebt werden kann, erzählt Rütschle.

„Wir haben die bisherigen Fasnet-Zunftballgruppen angeschrieben, ob sie bereit sind, dabei mitzumachen. Wir haben kein Thema festgelegt, denn jeder kann seinen närrischen Beitrag gestalten, wie er will. Wir vom Vorbereitungs-Team würden dann bei den Gruppen ihren digitalen Zunftballbeitrag aufnehmen und in den Gesamtkomplex Zunftball 2021 einbauen.“

Auch historische Gruppen sollen auftreten

Natürlich sollen die historischen Gruppen, von den Urhexen über die Hansel bis hin zum Stadtbock und auch zur Stadtmusik – sowie die Piccolos mit Joe Rimmele –, mit dabei sein, um so gut wie möglich den Flair des Zunftballs über den Bildschirm in die Haushalte zu transportieren. So wäre denkbar, dass die Urhexen ihre Hexenpyramide zeigen, die Hexenpolka tanzen, Tänzerinnen in närrischen Kostümen über die Bühne wirbeln und Bräunlinger Begebenheiten wie etwa Hanselsprüche vorgetragen werden.

Die Traumtänzerinnen könnten auch in einem digitalen Format die gewohnte Stimmung rüberbringen. | Bild: SK

Natürlich gibt es auch wieder die Ansager, welche durch den – diesmal digitalen – Abend führen und Erläuterungen zu den Gruppen geben. Durch die Möglichkeit, den digitalen Zunftball über den Bildschirm anzuschauen, können 2021 auch Interessierte außerhalb von Bräunlingen sehen, was die närrischen Zunftballgruppen trotz Corona auf die Beine gestellt haben. In Bräunlingen ist man gespannt, wie der digitale Zunftball aussehen wird, welche Darbietungen zu sehen sein werden und ob die Stimmung auch über den Bildschirm mitreißend wird.

Bürgermeister Bächle unterstützt den Plan

„Wir würden es sehr begrüßen, wenn es ein digitales Format des beliebten Zunftballes gibt, da in der aktuellen Lage ein Präsenz-Zunftball in gewohnter Form leider nicht möglich ist. Wir sind im engen Austausch mit Simon Rütschle und dem Zunftballteam, und die Stadt ist gerne bereit, das Vorhaben eines digitalen Zunftballes zu unterstützen“, meint Bürgermeister Micha Bächle zum Plan der Narrenzunft.

„Ganz auf die Fasnet wollen wir nicht verzichten und schon deshalb begrüße ich einen digitalen Zunftball im Internet“, meint Zunftmeister Matthias Reichmann. Er könne sich auch vorstellen, für die Schauspielfasnet am Fasnetmontag einen Zusammenschnitt der letzten Jahre ins Netz zu stellen, um wenigstens digital diesen Teil der Fasnet erlebbar zu machen.

„Zum jetzigen Zeitpunkt mit den vielen Neuinfektionen ist eine gewohnte Fasnet in Bräunlingen nicht möglich.“ In der nächsten Sitzung werde man beraten, wie man das närrische Brauchtum auch in Corona-Zeiten, trotz der Einschränkungen, rüberbringen könne.