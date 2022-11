Entrüstung, Enttäuschung, Irritation und Unverständnis am Ratstisch: Grund ist eine Klage des Verkehrsclubs Deutschland (VCD). Der möchte den Bau der zweiten Gauachtalbrücke aus Umweltverträglichkeitsgründen verhindern. Darauf kontert der Gemeinderat jetzt mit einer Resolution.

„Wir wollen mit der Resolution ein wichtiges Zeichen in der Öffentlichkeit setzen und dass wir im Interesse der Bürger handeln und nicht der Klageführer VCD“, sagte Bürgermeister Micha Bächle.

Die Klage des VCD werde die Weiterentwicklung vor allem im Ortsteil Döggingen bremsen und die bisher geplanten Kosten bei einer Verzögerung noch weiter steigen lassen, hieß es. Es kam auch mehr als nur deutlich zum Ausdruck, dass der Gemeinderat klar hinter der Resolution stehe. Deutlich wurde auch die Meinung, dass der VCD nicht für Bräunlingen und die Region spreche.

Der VCD handle mit seiner Klage gegen die Interessen der Bürger. Es sei eindeutig, “dass der Gemeinderat und die Bevölkerung voll hinter dem Bau der zweiten Brücke stehe“, meinte Bürgermeister Bächle.

Unterstützung aus Döggingen

Diese Sichtweise unterstützte auch Döggingens Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher, der auf einen offenen Brief des Ortschaftsrates verwies. Darin wurde klar ausgedrückt, das der VCD nicht im Interesse der Bürger handle.

Er könne auch nicht verstehen, wieso es möglich sei, dass ein Verein gegen ein fertig geplantes Projekte Klage erheben kann. Er hoffe, dass die Resolution des Gemeinderates zielführend sei.

Das sind die beiden Positionen Die Klage des VCD Die Klage des Verkehrsclub Deutschland richtet sich vor allem hinsichtlich der Umweltverträglichkeit des zweiten Brückenbaues. Wenn es nach dem VCD ginge, dann würde die zweite Brücke nicht gebaut. Die Kosten werden in einer Größenordnung von 56 Million Euro geschätzt. Die Resolution im Wortlaut „Die Stadt Bräunlingen steht hinter dem Bau der zweiten B31-Gauchachtalbrücke. Der VCD Südbaden handelt mit seiner Klage gegen die Interessen der Bürger der Region.



Die zweite Gauchachtalbrücke ist zentraler Baustein auch für die künftige Entlastung der Ortsdurchfahrt Döggingen. Erst durch die zweite Brücke können auch beide Tunnelröhren komplett genutzt werden. Die Stadt Bräunlingen verfolgt das Ziel, dass die Tunnelröhren so nachgerüstet werden, dass dort auch ein Begegnungsverkehr im geplanten Umleitungsfall durchgeführt werden kann, um somit den Stadtteil Döggingen zu entlasten.



Die zweite Brücke wird ebenfalls gebraucht, damit bei der Instandsetzung der bestehenden Brücke nicht der komplette Umleitungsverkehr über längere Zeiten durch den Ort fließen muss. Somit dient der Bau der zweiten Brücke der Verkehrsentlastung des Ortes und hat damit eine weitere gewichtige positive Folge zur Minimierung der Belastungen der verkehrsgeplagten Einwohnerschaft in Döggingen. Letztendlich war der Bau der Ortsumgehung Döggingen auch eine Folge mehrerer schwerer beziehungsweise tödlicher Verkehrsunfälle, auch mit Fußgängern in der Ortsmitte.



Die Stadt Bräunlingen hat die Planungen immer konstruktiv unterstützt und auch Flächen für die Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Ebenso wurde bei den Planungen für den Bau der zweiten Brücke darauf geachtet, dass es durch das Anlegen der Baustraße nicht zu dauerhaften Sperrungen kommt. Aus den Fakten ergibt sich daher eine verkehrliche Notwendigkeit zum Bau der zweiten Gauchachtalbrücke, zu der auch die Einwohnerschaft von Döggingen geschlossen steht. Die Stadt Bräunlingen fordert den VCD auf ihre Klage zurückzuziehen.“

Gemeinderäte äußern Unverständnis

Hannes Wehinger fragte: „Kann eigentlich jeder, der will, Klage einreichen?“ Micha Bächle wies drauf hin, dass es durchaus möglich sei, dass ein nicht betroffener Verein eine Klage einreichen könne.

„Die Einwohnerschaft von Döggingen hat überhaupt kein Verständnis für die Klage des VCD“, sagte Rolf Schütz. Er wundere sich, dass es überhaupt noch möglich sei, zu diesem Zeitpunkt Klage zu erheben, um ein laufendes Projekt noch zu verhindern.

Dass der Umwelt- und Klimaschutz bis hin zur Windkraft Argumente seien auf die sich die Klage stütze, konnte man lesen, sagte Berthold Geyer. „Ich finde es katastrophal, dass nach einer fertigen Planung jetzt mit einer Klage gegen das Projekt eingestiegen wird.“ Das sei nicht nachvollziehbar.

„Wer trägt eigentlich die neuen entstehenden zusätzlichen Kosten, wenn sich der Bau verzögert und dadurch sicher teurer wird?“, fragte Clemens Fahl.

Es gebe auch bei diesem Vorhaben etliche Fristen die eingehalten werden müssen, was durch die Klage dann Probleme gebe, so Thomas Held. Viel Holz sei für den Brückenbau geschlagen worden und nun: eventuell Stillstand. Es sei erstaunlich, „da komme ein Verein, den niemand kennt, und klagt gegen ein für Bräunlingen wichtiges und fertig geplantes Projekte“.

Beitrag zum Gerichtsverfahren

Die Juristen müssen nun prüfen, welche Auswirkungen diese Klage auf das Verfahren hat. Die Gemeinderäte hoffen, dass die Klage nicht zu einem kompletten Stillstand führen werde. Die nun einstimmig Resolution soll vor Gericht mit dazu beitragen, dass das Vorhaben weitergebaut wird.