Nach nur einjähriger Bauzeit hat Freilacke sein neues Verwaltungsgebäude in Betrieb genommen. Laut einer Pressemitteilung der Firmawurde das Bestandsgebäude komplett saniert und um ein weiteres Stockwerk erweitert. Auf 1407 Quadratmeter Grundfläche wurden 70 Arbeitsplätze für die kaufmännischen Abteilungen geschaffen, wobei neueste Schallschutz- und Beleuchtungskonzepte zum Einsatz kamen.

Auch Gründergebäude wird modernisiert

Planungen für eine Modernisierung des angrenzenden Gründergebäudes werden in gegebener Zeit umgesetzt. Das schnelle Wachstum der vergangenen Jahre machten für das Familienunternehmen Investitionen in Infrastruktur und Gebäude unumgänglich.

Die neuen Büros werden modernen Formen des Arbeitens gerecht. | Bild: Frei Lacke

Nachdem im September 2019 die Erweiterung der Pulverlack-Produktion mit Logistikzentrum und Lager eröffnet wurde, wurde nun das neue Verwaltungsgebäude offiziell in Betrieb genommen. „Wie das ganze Unternehmen, sind auch die kaufmännischen Bereiche personell gewachsen und sind bei den Abteilungsgrößen langsam an ihre Grenzen gekommen“, sagt Rainer Frei. Eine Erweiterung des Verwaltungsgebäudes wurde daher in den Investitionsplanungen vorgezogen.

Bereits in der intensiven Planungsphase wurden Ressourcenschonung, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit und Ergonomie als Eckpfeiler des Projekts verankert. Mit der Sanierung des Bestandsgebäudes wurde der KfW-Effizienzhaus -Standard 70, beim Neubau der Standard 50 erreicht.

Mit dem Regenwasser auf der Dachfläche werden unter anderem Toilettenspülungen betrieben. Die Gebäudeheizung wird mittels Niedertemperatursystem betrieben und Außenfassade sowie Kellerwände wurden aufwändig gedämmt.

Auch Meetingräume konzipiert

Einbezogen wurden neue Arbeitsplatzkonzepte. Es gibt nun offene Gruppenarbeitsplätze, Meetingräume auf allen Stockwerken, verglaste Einzel- und Zweierbüros, Kommunikationsinseln sowie zentrale, eingehauste Druckerstationen. Neueste Schallschutz- und Beleuchtungskonzepte, sowie moderne Büromöbel wurden umgesetzt, um ergonomisches Arbeiten zu ermöglichen.