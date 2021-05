von SK

Da seit 17. Mai eine Impfung über Haus- und Betriebsärzte in Baden-Württemberg möglich sei, habe bereits am 18. Mai eine Impfkampagne am Standort Döggingen durchgeführt werden können. Die Impfung erfolgte durch den Betriebsarzt Michael Walter und sein Team auf dem Werksgelände des Unternehmens.

Reibungsloser Ablauf am Impftag

Das Organisationsteam sei überrascht gewesen, dass die Impfungen durch den Betriebsarzt so schnell erfolgen konnten. So habe das zuständige Impfteam schnell reagiert und alle notwendigen Maßnahmen organisiert. Wie das Unternehmen mitteilt, konnte so ein reibungsloser Ablauf am Impftag gewährleistet werden. „Wir wollten unseren Mitarbeitenden schnellstmöglich anbieten, sich bei Frei Lacke impfen zu lassen. Dies bietet nicht nur unserer Belegschaft, sondern auch unserem Unternehmen gewisse Sicherheit für anstehende Aufgaben“, werden die beiden Geschäftsführer Rainer und Hans-Peter Frei in der Mitteilung zitiert.

Unternehmen möchte seine Mitarbeiter schützen

Am Impftag hätten zusätzlich zwei Ersthelferteams im Zeitraum von 13 bis 19.45 Uhr zur Verfügung gestanden. In Fünfer-Gruppen seien die angemeldeten Mitarbeiter zentral eingeteilt und mit dem Impfstoff Astrazeneca geimpft worden. Die Teilnahme sei freiwillig gewesen. Nach der Impfung hätten die Beschäftigten 15 Minuten in einem Ruheraum verbracht. Das Unternehmen hoffe, mit der Coronaschutzimpfung einen Teil zur Bekämpfung der Pandemie beitragen zu können.