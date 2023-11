Der Eingang des Löwens ist gechlossen und einige Rolläden nach herunter gelassen. Speis‘ und Trank sind in dieser Gastronomie Fehlanzeige. Und das seit ziemlich genau einem Jahr.

Im November 2022 stellten die damaligen Wirtsleute den gastronomischen Betrieb der Brauereigaststätte ein. Als Grund nannten sie damals die ständig steigenden Kosten. Ein wirtschaftlicher Betrieb, ohne dabei in die roten Zahlen abzurutschen, war Ende 2022 nicht mehr möglich.

Doch wie sieht es im November 2023 mit einem eventuellen Gastronomie-Neuanfang im Löwen aus? Das fragen sich nicht wenige Bräunlinger. Sie bedauern, dass die gemütliche mit historischem Hintergrund behaftete Gaststätte mit Nebenzimmer immer noch geschlossen ist.

„Bisher hat es noch keine ernsthaften Interessenten für den ‚Löwen' gegebenen."Fritz Kalb, Brauereibesitzer

Keine ernsthaften Interessenten

Sie brauchen Geduld. Der Zustand werde sich in den nächsten Monaten voraussichtlich auch nicht ändern, so Fritz Kalb, Besitzer der Löwenbrauerei. „Bisher hat es noch keine ernsthaften Interessenten für den ‚Löwen‘ gegebenen.“ Zwar bestehe auch weiterhin Interesse, das Brauereigasthaus wieder zu vermieten, doch die Voraussetzungen und Umstände müssten stimmen. Er sei in dieser Sache jederzeit ansprechbar.