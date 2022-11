Wer ab Dezember gut essen gehen will oder auch nur etwas trinken möchte, der hat bald in Bräunlingen eine Möglichkeit weniger. Der Bräunlinger Löwen gehörte bisher mit zum guten gastronomischen Angebot im alten Zähringerstädtchen. Jetzt ziehen die Pächter die Reißleine.

„Der Löwe macht wieder einmal zu“, so war in Bräunlingen zu hören. Und dies bestätigen die Wirtsleute mit ihrem Aushang an der Eingangstür zum Lokal. Zur Lage wollen sie sicher gegenüber dem SÜDKURIER jedoch nicht äußern.

Wie lange noch geöffnet ist

Die Erklärung findet sich jedoch nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch am Eingang zum Gasthaus Löwen. Dort ist zu lesen, dass das Wirtepaar Sabine und Ulf Gerspacher „aufgrund diverser Umstände“ den Löwen am 28. November schließen wird. Die beiden hatten das Lokal im März 2019 übernommen.

„Aufgrund der immer höher werdenden Kosten, darunter für Personal, Strom, Gas und die Einkäufe für die Gastronomie, haben wir uns schweren Herzens entschlossen den Löwen ab 28. November zu schließen“, heißt es dort. Im November ist das Lokal noch zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Das sagen die Besitzer

Fritz Kalb von der Besitzerfamilie bedauert die Schließung des Löwen ab dem 28. November. Er wisse, dass es die Gastronomie in der aktuellen Situation nicht einfach habe, denn die Ausgaben für Personal, die Energie und auch die Beschaffungskosten für die Küche bis hin zu den Lebensmitteln, lassen dem Betreiber derzeit kaum eine andere Wahl.

Er müsse das Lokal schließen, da es sich wirtschaftlich meist nicht mehr rechne. Man müsse nun die Entwicklung, die aktuell nicht besonders rosig aussehe, abwarten – ob ein Wirt Interesse zeige, den Löwen wieder zu eröffnen.

Beliebtes Lokal startet immer wieder neu

Das Gasthaus Löwen direkt beim Löwenkreisel ist ein in Bräunlingen beliebtes Lokal, das in den zurückliegenden Jahren immer wieder Pächterwechsel zu registrieren hatte. Oft blieb das Lokal einige Monate geschlossen, bis sich ein neuer Pächter fand, die Stammkundschaft zurückgewinnen und auch neue Gäste erreichen konnte.

Das Lokal mit seinem Nebenzimmer, war immer wieder Einladungsort für unter anderem Generalversammlungen der Vereine, sowie auch privaten Festen bis hin zu Geburtstagen und Jubiläen. Auch der Stammtisch war beliebt, denn dort konnte man meist eine gute Unterhaltung führen. Doch dies wird ab Ende November nicht mehr möglich sein.