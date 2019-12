Auf der Bühne des katholischen Gemeindezentrums geht es Anfang Januar 2020 wieder hoch her. Denn dann findet wieder das beliebte Dreikönigstheater statt. Das ist mittlerweile so beliebt, dass die Vorstellungen regelmäßig ausverkauft sind.

Drei Aufführungstermine

Das Theater lädt an drei Terminen zu einem sehr lustigen und ländlichen Theaterstück mit der Überschrift „Opa, es reicht“ von Bernd Gombold ein. „Das wird wieder ein Angriff auf die Lachmuskeln und wird besondere Heiterkeit auslösen, denn immer wieder ist Feuer unterm Dach“, so Regisseurin Gaby Schaupp. Toll und ausdruckstark sind auch die immer wieder eingebauten lokalen Bezüge.

Schlitzohriger Opa am Werk

Wie der Opa, der immer zu einem teils auch hinterlistigen Streich aufgelegt ist, auf einem Bauernhof durch seine Schlitzohrigkeit, Schlagfertigkeit und Gewieftheit das Familienleben immer wieder arg strapazieren kann, das bestimmt das Familienleben das Jahr über. Mit einem Motorrad mit Beiwagen will er nach Italien fahren, an das frühere Hochzeitsreiseziel. Sogar ein Einbrecher wird bei voller Tat von Opa erwischt. Am Ende wünscht sich die Bäuerin Magda, dass angesichts der immer chaotischer werdenden Verhältnisse, Opa so schnell wie möglich kommt und alles so wird wie früher.

Die Laiendarsteller sind Gerold Paar, Gaby Schaupp, Sandra Faller, Denis Walter, Laura Schaupp, Ralf Moßbrugger, Philipp Schaupp, Janik Ebding und Brigitte Beyrle.

Wann sind die Aufführungen?

Termine sind der Freitag 3. Januar, Samstag 4. und Sonntag 5. Januar 2020 im katholischen Gemeindezentrum in Kooperation mit dem CSC Bräunlingen. Beginn der Vorführungen ist jeweils um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Karten gibt es bei allen Hobbyschauspielern, den Mitgliedern des CSC Bräunlingen und bei Juwelier Lorang in der Zähringerstraße 9. Der Kartenverkauf hat begonnen. Im Vorverkauf kostet die Karte 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro.