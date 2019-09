von Lutz Rademacher

Im Frühjahr 2020 wird das alte, aus dem Jahr 1906 stammende Feuerwehrhaus in Unterbränd abgebrochen und an der gleichen Stelle ein Neubau errichtet. Dieser soll dann den aktuellen Standards entsprechen und auch genügend Platz für ein neues, wasserführendes Fahrzeug bieten. Damit wird der strategisch wichtige Standort der Gesamtwehr Bräunlingen deutlich aufgewertet.

So manchen Dachbodenfund machte die Feuerwehr. So wie die Räder des alten Pumpenwagens.

Der Neubau soll im Herbst 2020 als „veredelter Rohbau“ wieder bezogen werden. Das heißt, die Fahrzeughalle sowie Heizung, Dusche und WC sollen fertiggestellt sein. Der Rest wie Mannschafts- oder Umkleideräume wird von der Feuerwehr in Eigenleistung über Winter fertiggestellt. In der Zwischenzeit bezieht die Feuerwehr ein provisorisches Domizil im Gemeindeschopf.

Schatzsuche auf Speicher

Am vergangenen Samstag trafen sich die Kameraden zu einem ersten Arbeitseinsatz, bei dem kräftig entrümpelt wurde. „Wir bereiten uns gezielt auf 2020 vor. Damit wir nicht bei Minusgraden den Speicher ausräumen müssen, haben wir heute diese Aktion gemacht“, sagt Kommandant Michael Becker. Gleichzeitig wurde die kleine Feuerwache komplett aufgeräumt und auf Hochglanz gebracht. Alles, was man nicht für den normalen Einsatz braucht, wurde schon in den Gemeindeschopf umgelagert. Das Feuerwehrfahrzeug wurde ausgeräumt und alle Utensilien geordnet einsortiert, sodass bei einem Einsatz alles seinen Platz hat.

Das Führungsduo der Feuerwehr Unterbränd (Mitte), Tim Mailänder und Michael Becker freut sich über die beiden Neuzugänge Oliver Wider (links) und Markus Mattes (rechts). Leider passen die auf dem Dachboden gefundenen Helme der Ahnen nicht mehr.

Besonders interessant vor allem für die Jüngeren war der Speicher, den die Kameraden seit Jahren nicht mehr betreten hatten. Es begann eine Reise in die Vergangenheit. In den alten goldenen Helmen aus der Anfangszeit, die für den heutigen Kopfumfang zu eng sind, konnte mancher den Namen eines Vorfahren finden. Weitere Fundstücke waren eine Handpumpe vom Ende des 19. Jahrhunderts, ein Pumpenwagen, dessen Holzräder zur Einlagerung abmontiert waren, alte Leitern, Lungenautomaten noch mit Gasmasken, Strahlrohre, Äxte, Feuerpatschen zum Löschen von Waldbränden und vieles mehr.